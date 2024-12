Paraguajský stredopoliar Gomez zamieri v januári z Miami do Brightonu

Londýn 10. decembra (TASR) - Paraguajský futbalový stredopoliar Diego Gomez sa stane od 1. januára hráčom Brightonu. Účastník anglickej Premier League sa dohodol s tímom Inter Miami na príchode 21-ročného hráča, ktorý bude oficiálny od prvého dňa po otvorení prestupového okna.



"Je to dynamický stredopoliar, ktorý nám môže pomôcť gólmi aj asistenciami. Sme si istí, že bude pripravený bojovať o miesto v zostave," uviedol technický riaditeľ Brightonu David Weir. Gomez prišiel do Interu Miami v júli 2023 a zatiaľ zaň odohral 28 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov. V drese Paraguaja štartoval na OH v Paríži, na ktorých jeho tím prehral vo štvrťfinále s Egyptom.