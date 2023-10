Slováci stratili prvé body, s Japonskom prehrali 2:3 po nájazdoch

parahokej - turnaj B-kategórie MS:



Japonsko - SLOVENSKO 3:2 pp a sn (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 8. Ito, 9. Ito, rozh. nájazd Ito - 7. Ferenčík, 12. Joppa. Rozhodoval: Lega (Tal.), vylúčení: 1:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0







tabuľka:



1. Japonsko 4 3 1 0 0 23:2 11



2. SLOVENSKO 4 3 0 1 0 39:5 10



3. Švédsko 3 2 0 0 1 12:2 6



4. Kazachstan 3 1 0 0 2 7:17 3



5. Fínsko 3 0 0 0 3 1:22 0



6. V. Británia 3 0 0 0 3 2:36 0

hlasy po zápase /zdroj: SPV/:



Ivan Hricko, hlavný tréner SR: "Zápas spĺňal parametre A-kategórie. Myslím si, že celý zápas sme boli lepší, mali sme viac z hry a nezvíťazil lepší, ale šťastnejší. Boli sme na súpera pripravení, vedeli sme, čo budú hrať. Eliminovali sme ich vo všetkých herných činnostiach. Strelili sme si však dva góly sami po chybách, ktoré sa nesmú stávať."



Martin Joppa, kapitán SR: "Myslím si, že nezvíťazil lepší tím. My sme urobili dve chyby, Japonci z nich dali dva góly. Naopak, súper vyprodukoval veľmi veľa chýb, no my sme ich nedokázali využiť. To, čo nás zdobilo v predošlých zápasoch, rýchle a presné zakončenie, to neprichádzalo. V útočnom pásme sme veľa vymýšľali a neposielali puky na bránku. Japonsko má mladú krv, ale my sme mali viac z hry. Keby sme zvíťazili o 3-4 góly, tak by nikto nemohol povedať ani pol slova."



Marián Ligda, útočník SR: "Po priebehu hry som sklamaný, pretože sme boli lepší. Neboli sme však šťastnejší tím. Naša efektivita v ťažších zápasoch horí, niektoré akcie sme nezakončili ani do prázdnej bránky. To je to, čo rozhoduje. Ponúkli sme súperovi góly a my sme sa na naše nadreli."



Astana 10. októbra (TASR) - Slovenskí parahokejisti stratili prvé body na turnaji B-kategórie MS v kazašskej Astane. S Japonskom prehrali 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch a svojmu súperovi prenechali prvé miesto v tabuľke. O postup budú Slováci bojovať v stredu v priamom súboji so Švédskom (11.00 SELČ), do elitnej kategórie sa prebojujú prvé dva tímy tabuľky.Slováci zvládli úvodné tri stretnutia v Astane suverénne, mali po nich na konte plný počet deväť bodov a skóre 37:2. Aj proti Japonsku otvorili skóre, v 7. minúte sa presadil Slavomír Ferenčík. Ázijský tím potom otočil skóre vo svoj prospech, no kapitán a najlepší strelec slovenského tímu na turnaji Martin Joppa ešte v prvej tretine vyrovnal na 2:2. V ďalšom priebehu stretnutia už góly nepadli a tak museli rozhodnúť až nájazdy. V nich zo Slovákov skóroval iba Joppa, brankár Eduard Lepáček inkasoval dvakrát a Japonci si tak zabezpečili víťazstvo. Dvoma gólmi i rozhodujúcim nájazdom sa v ich drese blysol Itsuki Ito.