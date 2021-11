Parahokejisti budú od piatka bojovať o Peking, Ligda: Rozhodnú detaily

Nominácia Slovenska:



brankári: Eduard LEPÁČEK, Miroslav PASTUCHA



obrancovia: Slavomír FERENČÍK, Erik FOJTÍK, Peter ŠTÍT, Peter KAŠČÁK, Miroslav KARDOŠ



útočníci: Martin JOPPA, Marián LIGDA, Dávid KORMAN, Miroslav STAŠÁK, Miloš VEČEREK, Róbert TURIC, Michal HLINKA

PROGRAM TURNAJA



Piatok 26. novembra



11.30 Japonsko – Nórsko



15.00 Švédsko – SLOVENSKO



18.30 Nemecko – Taliansko



Sobota 27. novembra



11.30 SLOVENSKO – Japonsko



15.00 Taliansko - Švédsko



18.30 Nórsko – Nemecko



Nedeľa 28. novembra



11.30 Taliansko - SLOVENSKO



15.00 Nórsko - Švédsko



18.30 Japonsko – Nemecko



Pondelok 29. novembra – voľný deň



Utorok 30. novembra



11.30 Taliansko – Japonsko



15.00 SLOVENSKO - Nórsko



18.30 Nemecko – Švédsko



Streda 1. decembra



11.30 Nórsko - Taliansko



15.00 Švédsko – Japonsko



18.30 SLOVENSKO – Nemecko



Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenská reprezentácia v parahokeji sa druhýkrát v histórii zúčastní na kvalifikačnom turnaji o postup na zimnú paralympiádu. Pri prvom pokuse na jeseň 2017 vo švédskom Östersunde Slovákom postup do Pjongčangu 2018 tesne ušiel. V Berlíne sa teraz pokúsia zúročiť svoj druhý pokus.Slovensko si účasť na turnaji v nemeckej metropole vybojovalo ako jeden z troch účastníkov A-kategórie MS 2021, ktoré v júni hostila Ostrava, spolu s Nórskom a Talianskom. Zvyšnú trojicu doplnia najlepší z B-kategórie Švédsko, Nemecko a Japonsko. Do Pekingu postúpia prví dvaja. Turnaj odštartujú slovenskí reprezentanti v piatok 26. novembra o 15.00 h proti tímu Švédska.," citovala tlačová správa kapitána tímu Mariána Ligdu.Slovenská reprezentácia v parahokeji si pripísala svoju prvú medzinárodnú konfrontáciu v septembri 2011 vo Viedni. Dlhé roky patrila medzi najlepšie tímy B-kategórie a v novembri 2019 si v Berlíne druhým miestom zabezpečila účasť medzi najlepšou osmičkou sveta. Premiéru v A-kategórii absolvovala v júni tohto roku v Ostrave, kde dosiahla svoje prvé víťazstvo v "áčku" nad Talianskom (3:1), ale napokon obsadila 8. miesto a zostúpila späť do B-kategórie. Na ZPH ešte neštartovala.Berlínsky kvalifikačný turnaj bude jej druhým pokusom o získanie miestenky na najvýznamnejšie podujatie v športe zdravotne znevýhodnených. "," prezradil generálny manažér reprezentácie Miroslav Dráb.