Parahokejisti Slovenska si vybojovali postup na zimnú paralympiádu
Parahokejisti sa na paralympijskom turnaji predstavia celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadili pri premiére siedme miesto.
Autor TASR,aktualizované
Jessheim 10. novembra (TASR) - Parahokejisti Slovenska si vybojovali miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime si zabezpečili postup pondelkovým víťazstvom 2:1 v rozhodujúcom zápase s Kórejskou republikou.
Pred záverečným dňom kvalifikačného turnaja mali štyri tímy zhodne po deväť bodov a tak Slováci potrebovali v dueli s Kóreou vyhrať, aby získali jednu z dvoch postupových miesteniek. Už v prvej tretine sa o sľubný dvojgólový náskok postarali gólmi Miroslav Stašák a kapitán Martin Joppa. Kórejčania v druhej časti znížili na rozdiel gólu, ale slovenský tím si v dramatickej koncovke náskok udržal aj pri takmer dve minúty trvajúcej hre súpera bez brankára.
Výber trénera Ivana Hricka tak splnil v Nórsku úlohu jedného z ašpirantov na postup. Miestenku si vybojoval vďaka štyrom víťazstvám popri jedinej prehre. Slováci predtým zdolali Kazachstan 6:0, Švédsko 2:1 i domáce Nórsko 3:1 a prehrali iba s Japonskom 2:3. Práve Japonci bojovali o druhú miestenku vo večernom priamom súboji s Nórskom.
Parahokejisti sa na paralympijskom turnaji predstavia celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadili pri premiére siedme miesto. V tomto roku sa okrem postupu na ZPH 2026 podarilo reprezentantom Slovenska udržať v A-kategórii majstrovstiev sveta, na šampionáte v USA obsadili šiestu priečku.
Pre Slovensko pravdepodobne pôjde v marci budúceho roka o významný míľnik, prvýkrát v histórii zimných paralympijských hier môže mať zastúpenie vo všetkých športových odvetviach.
kvalifikačný turnaj ZPH 2026 (Jessheim/Nór.):
Slovensko - Kórejská republika 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly: 2. Stašák (Joppa, Korman), 6. Joppa (Korman) - 28. Jang Dong Shin
Zostava SR: Lepáček – Ferenčík, Fojtík, Hlinka, Joppa, Ligda, Korman, Večerek, Stašák, Turic, Garbiar
ďalší výsledok:
Švédsko - Kazachstan 4:3
tabuľka:
1. Slovensko 5 4 0 0 1 15:6 12*
2. Nórsko 4 3 0 0 1 15:5 9
3. Japonsko 4 3 0 0 1 11:4 9
4. Kórea 5 3 0 0 2 14:7 9
5. Švédsko 5 1 0 0 4 8:20 3
6. Kazachstan 5 0 0 0 5 4:25 0
/* - postup na ZPH 2026/
