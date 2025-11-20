Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Šport

Parahokejisti SR nastúpia na ZPH proti Kanade, Česku a Japonsku

.
Na snímke najlepší strelec tímu parahokejistov Martin Joppa počas tlačového brífingu pred odchodom slovenskej výpravy parahokejistov na Zimné paralympijské hry 2022 v Pekingu v Bratislave 25. februára 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Úvodné vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka je na programe v sobotu 7. marca 2026 o 20.35 h proti Kanade.

Autor TASR
Miláno 20. novembra (TASR) - Slovenskí parahokejisti spoznali svojich súperov a program na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V B-skupine si postupne zmerajú sily s Kanadou, Českom a Japonskom. Úvodné vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka je na programe v sobotu 7. marca 2026 o 20.35 h proti Kanade.

Reprezentačný tím Slovenska sa na paralympijskom turnaji predstaví celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadil pri premiére siedme miesto. Miestenku si spolu s Japonskom vybojoval v novembri na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime, kde obsadil druhú priečku.

Osem účastníkov turnaja v Miláne rozdelili do dvoch skupín. Do bojov o medaily postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny, na zostávajúce družstvá čakajú súboje o umiestnenie. Zápasový program odštartuje 7. marca 2026, súboje o bronz a zlato sa uskutočnia v nedeľu 15. marca 2026. Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodného paralympijského výboru.



žreb paralympijského turnaja ZPH 2026 (7. - 15. marca 2026):

A-skupina: USA, Čína, Nemecko, Taliansko

B-skupina: Kanada, Česko, Japonsko, SLOVENSKO



program Slovenska v B-skupine a dôležité termíny turnaja:

sobota 7. marca 2026, 20.35 h: Kanada - SLOVENSKO

pondelok 9. marca 2026, 13.35 h: Česko - SLOVENSKO

utorok 10. marca 2026, 20.35 h: SLOVENSKO - Japonsko

štvrtok 12. marca 2026, 14.35 a 19.05 h: súboje o 5. - 8. miesto

piatok 13. marca 2026, 14.35 h a 19.05 h: semifinále

sobota 14. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: zápas o 7. a 5. miesto

nedeľa 15. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: o 3. miesto a finále
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident prijal demisiu P. Kmeca

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.