Parahokejisti SR odohrali v Nemecku tri zápasy, vyhrali jeden

Wiehl 25. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji odohrali v novembri tri prípravné zápasy meste Wiehl pri Kolíne nad Rýnom. Proti domácemu nemeckému tímu zaznamenali dve prehry a jedno víťazstvo.



Slováci v piatok prehrali 5:6 po predĺžení. Druhý duel v sobotu priniesol výrazné víťazstvo domácich 9:4, ktorí sa vrátili do elitnej kategórii MS a v máji budú v americkom Buffale jedným z hlavných konkurentov Slovenska nielen v boji o udržanie medzi elitou, ale aj o paralympijskú miestenku do Milána 2026. V treťom hostia uspeli po výsledku 6:2. V každom stretnutí sa presadil Martin Joppa.



"Tento trojduel nám ukázal, kde sú naše slabiny a na čom hlavne treba popracovať. Do májových MS je ešte dosť času, ale toto bol taký prvý zdvihnutý prst, najmä čo sa týka straty koncentrácie, špeciálne v posledných fázach tretín. Nemci majú viacero nových hráčov, pomáha im aj to, že pôsobia v kvalitnej českej lige. My sme sa, naopak, museli vyrovnať s neúčasťou našej brankárskej jednotky Eduarda Lepáčka. Do hry zasiahli aj nováčik Jozef Garbiar a Richard Varga, ktorý sa vrátil po dlhšej pauze kvôli zdravotným problémom," uviedol generálny manažér slovenskej reprezentácie a asistent hlavného trénera Miroslav Dráb.



Do konca roka ešte čaká mužstvo minimálne päť tréningových jednotiek. Koncom januára alebo začiatkom februára budú štartovať na tradičnom turnaji štyroch krajín v Taliansku. Termín aj účastníci sa momentálne upresňujú. Začínajúci parahokejisti pôjdu zhruba v tom istom čase na rozvojový kemp do Českých Budějovíc, ktorý sa bude konať v rámci podujatia Emil Open. Slovenská strana zasa čaká na potvrdenie od Švédov, ktorých pozvala na prípravné zápasy do Dolného Kubína v závere februára, resp. začiatkom marca. Informoval o tom Slovenský paralympijský výbor (SPV) na svojej oficiálnej webstránke.