Parahokejisti SR si chcú vybojovať postup do elitnej kategórie MS

Astana 5. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji odcestovali do Astany na svetový šampionát B-kategórie s cieľom vybojovať jedno z dvoch postupových miest medzi elitu. Turnaj v kazašskej metropole sa bude hrať od 6. do 11. októbra. Na podujatí sa predstaví šesť reprezentačných tímov, Slováci sú podľa svetového renkingu favoritmi na postup.



Na šampionát sa naladili sériou šiestich prípravných zápasov v Dolnom Kubíne, kde majú svoju dlhoročnú základňu a vo všetkých zvíťazili. Najskôr trikrát zdolali Švédov, ktorí budú v Astane ich posledným súperom a zopakovali to aj proti silnému účastníkovi A-kategórie Taliansku.



Slovenské mužstvo čaká v piatok 6. októbra o 15.00 h SELČ (19.00 miestneho času) otvárací duel proti domácej reprezentácii, ktorá je nováčik B-kategórie. V sobotu 7. októbra nastúpia o 11.00 h proti Fínsku, v nedeľu 8. októbra o 7.00 hod budú hrať s Veľkou Britániou. V pondelok je deň voľna, v utorok 10. októbra sa o 7.00 stretnú s Japonskom a v stredu 11. októbra o 11.00 so Švédskom. Všetky duely sa odohrajú v Tarlan Ice Arene v rozsiahlom modernom paralympijskom centre. Ide o najmodernejšiu arénu v Strednej Ázii, ktorá bola otvorená v roku 2018 a spĺňa všetky požiadavky na organizovanie podujatí svetového parahokeja.



Reprezentovať v drese s dvojkrížom budú brankári Eduard Lepáček a Miroslav Pastucha, obrancovia Slavomír Ferenčík, Michal Hlinka, Peter Kaščák, Richard Varga a útočníci Martin Joppa (kapitán), David Korman, Marián Ligda, Miroslav Stašák, Robert Turic a Miloš Večerek. "Prípravné zápasy splnili účel. Skúsili sme si rôzne variácie herných systémov a snažili sa plniť všetky taktické pokyny, na ktorých sme v tréningoch pracovali. Dovolím si tvrdiť, že ideme do Kazachstanu pripravení, ale predovšetkým pokorne a skromne. Zároveň máme všetci jeden spoločný cieľ. Dúfam, že sa nám ho podarí splniť," povedal podľa paralympic.sk hlavný tréner Ivan Hricko, ktorý po ZPH 2022 vymenil na tomto poste Radoslava Bielečku a v Astane absolvuje súťažnú premiéru.



"Na majstrovstvá sveta ideme s jasným cieľom a to postúpiť do A-kategórie. Od konca predchádzajúcej sezóny sme všetko prispôsobili tomu, že vrchol máme už v októbri a verím, že formu sme dobre načasovali. V prípravných zápasoch sme si vyskúšali systém, ktorý chceme hrať a zapracovali aj nových hráčov. Prípravou sme prešli bez prehry a verím, že na to nadviažeme aj v Kazachstane," doplnil kapitán tímu Martin Joppa.



V úspech verí aj generálny manažér a asistent trénera Miroslav Dráb: "Čakajú nás dôležité majstrovstvá sveta. Chceme potvrdiť dobrú formu z prípravných zápasov, ktoré sme absolvovali počas septembra na domácom ľade. Do Kazachstanu cestujeme v plnej zostave, hoci nás trápia menšie zranenia. Našim cieľom je zabojovať o čo najlepšie umiestnenie."