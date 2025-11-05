Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Parahokejisti vstúpili do turnaja triumfom 6:0 nad Kazachstanom

Archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Kvalifikačný turnaj sa bude hrať do 10. novembra, miestenku na olympiádu do Milána si vybojujú prvé dva zo šiestich tímov.

Jessheim 5. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji vstúpili víťazne do kvalifikačného turnaja na zimné paralympijské hry 2026. V úvodnom stretnutí zdolali v nórskom Jessheime národný tím Kazachstanu hladko 6:0. Štyrmi gólmi sa v drese Slovenska zaskvel kapitán Martin Joppa.

Kvalifikačný turnaj sa bude hrať do 10. novembra, miestenku na olympiádu do Milána si vybojujú prvé dva zo šiestich tímov. Slovákov čakajú ešte súboje s Japonskom, Švédskom, Nórskom a Kórejskou republikou.



kvalifikačný turnaj ZPH 2026 (Jessheim/Nór.)

Kazachstan - SLOVENSKO 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Góly: 5., 8. 19. a 36. Joppa, 3. Večerek, 40. Korman



ďalší výsledok:

Japonsko - Kórejská republika 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
