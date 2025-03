Curleri Ďuriš a Kunkelová otvorili MS dvoma výhrami a prehrou

Stevenston 12. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku Radoslav Ďuriš a Monika Kunkelová odštartovali účinkovanie na majstrovstvách sveta v škótskom Stevenstone dvoma víťazstvami a prehrou v súťaži miešaných párov.



Slovenská dvojica prehrala v úvodnom zápase C-skupiny s kórejským duom 6:7, ale v stredu si pripísala výhry nad Anglickom 10:4 a Maďarskom 8:6. V neúplnej tabuľke sa tak dostala na tretiu pozíciu.



Vo štvrtok čaká Slovákov súboj so Španielmi (10.30 h) a Škótmi (21.00 h), skupinovú fázu uzatvoria v piatok proti Turecku (17.30 h). Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále priamo dvaja najlepší, ku ktorým sa pridajú dva najlepšie tímy z tretích miest.



Ďuriš s Kunkelovou bojujú o účasť na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. So 14 nazbieranými bodmi z predchádzajúcich MS bolo Slovensko pred tohtoročným šampionátom na šiestej pozícii, na ZPH 2026 sa predstaví osem krajín v disciplíne, ktorá bude mať pod piatimi kruhmi premiéru.