Slovensko s ďalšou medailou zo svetového šampionátu v Lillehammeri

MS v Lillehammeri:



Muži – slalom – zrakovo znevýhodnení: 1. Aigner (Rak.) 1:28,18 min, 2. Bertagnolli (Tal.) +0,11 s, 3. Jakub Krako (SR, navádzač Branislav Brozman) +1,04 ... Miroslav Haraus (SR, navádzač Martin Makovník) nedokončili 2. kolo

Lillehammer 21. januára (TASR) - Slovensko si na svetovom šampionáte v snežných športoch v nórskom Lillehammeri vybojovalo už ôsmu medailu. V piatkovom slalome sa o ňu zaslúžil Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom.Slovenský reprezentant nestačil len na 16-ročného Rakúšana Johannesa Aignera a úradujúceho paralympijského šampióna v tejto disciplíne Taliana Giovanniho Bertagnolliho, ktorý pred tromi dňami oslávil 23. narodeniny. Pre Kraka je to druhá medaila na MS, prvú získal v úvodnom zjazde a mala rovnaký bronzový lesk.uviedol v tlačovej správe SPV.povedal navádzač Brozman. Pre Kraka to bola už štvrtá medaila z MS v slalome. V Pjongčangu 2009 aj v Sestriere 2011 preteky v tejto disciplíne vyhral, pred piatimi rokmi v Tarvisiu bral bronz.Smolu mali Miroslav Haraus s navádzačom Martinom Makovníkom. Po prvom kole im patrilo 4. miesto so stratou 62 stotín na Aignera. No v druhom sa po páde Makovníka nádeje na stupne víťazov rozplynuli.povedal Makovník.vyhlásil pre SPV Haraus, ktorý prepásol šancu získať štvrtú medailu na MS v Lillehammeri. Zatiaľ má na konte jednu striebornú (zjazd) a dve bronzové (super-G a superkombinácia).