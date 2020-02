VIDEO: Metelka sa po úspešných MS sústredí už na Tokio 2020

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenský paralympijský výbor (SPV) oslavuje štvrťstoročie existencie a hneď v úvode roka mu veľkú radosť urobil Jozef Metelka. Na nedávnych majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike v kanadskom Miltone získal tri zlaté a jednu striebornú medailu.







Metelka štartoval na svojom siedmom dráhovom šampionáte. Striebro si vyjazdil na kilometri s pevným štartom, prvé tohtoročné zlato vybojoval vo svojej najsilnejšej disciplíne - stíhacích pretekoch na 4 km - kde triumfoval už po siedmy raz za sebou. Premiérové tituly dosiahol v disciplínach scratch a omnium. "Šampionát bol pre mňa výnimočný, som veľmi rád, že sa to podarilo práve teraz. Náročná príprava sa začala už v minulom roku, dúfal som, že získam aspoň desiaty titul celkovo. Podarili sa tri zlaté a jedna strieborná medaila. Myslím si, že je to historický úspech vo svetovej paracyklistike. Môžem sa pochváliť, že som sa v jednom roku stal trojnásobným svetovým šampiónom, nemusí sa to opakovať," povedal Metelka, celkovo už dvanásťnásobný majster sveta.



Tridsaťtriročný slovenský reprezentant vyzdvihol na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave aj podmienky, v akých sa súťažilo v Miltone. "Kanada bola super zvládnutá, po predchádzajúcich MS v Holandsku som sa trocha obával. Kanaďania 'vyšpičkovali' technické zabezpečenie aj všetko ostatné pre športovcov. Začiatok MS bol hladký a šampionát mal dobrý priebeh. Kilometer nie je disciplína, na ktorú sa špecializujem. Nedá sa hovoriť o nejakých očakávaniach, človeku nemusí sadnúť deň a konkurencia nikdy nespí. Pre mňa je veľmi vzácne, že sa to v stíhačke podarilo siedmykrát a o to vzácnejšie, že siedmykrát za sebou," povedal Metelka s tým, že zrejme najmenej očakával úspech v disciplíne scratch.



Slovenský paralympionik má za sebou úvodný vrchol sezóny a teraz sa už sústredí na paralympijské hry, ktoré sa v Tokiu uskutočnia od 25. augusta do 6. septembra. Zverenec Angličana Kyleigha Mannersa získal v Riu de Janeiro na ceste jednu zlatú medailu, na dráhe pridal zlato i striebro. "Budem sa veľmi svedomito pripravovať aj na ďalšie podujatia. Verím, že nastavený tréning mi bude vyhovovať a odzrkadlia to aj výsledky. Pred MS sa ešte nedalo hovoriť o Tokiu, ale teraz ho už mám v hlave. Sám pre seba som si potvrdil, že by to mohlo vyjsť aj tam. Je to veľké podujatie, idem obhajovať tituly z Ria. Nebude to ľahké, verím však, že sa to dá zvládnuť. Pokračujem v tréningu, budem striedať hory a cyklistiku."