Päť mesiacov po nehode previezli Zanardiho na kliniku v Padove

Miláno 21. novembra (TASR) - Bývalého automobilového pretekára formuly 1 a paralympionika Alexa Zanardiho previezli päť mesiacov po ťažkej nehode do nemocnice v Padove. Informáciu priniesla agentúra AP.



Päťdesiatštyriročný Talian mal 19. júna kolíziu, keď na svojom handbiku narazil do protiidúceho kamiónu. Po nehode absolvoval Zanardi na klinike v Siene a neskôr v Miláne niekoľko operácií a udržiavali ho v umelom spánku.



"Pacient dosiahol stabilný fyzický a neurologický stav, ktorý umožňoval jeho prevoz do inej nemocnice. Tá disponuje všetkými potrebnými klinickými špecializáciami, okrem toho bude bližšie pri svojej rodine," uviedla v stanovisku nemocnica San Raffaele v Miláne.



Zanardi utrpel už v roku 2001 ťažkú haváriu na pretekoch série Cart. Museli mu po nej amputovať obe nohy. Neskôr sa z neho stal reprezentant v handbikoch, na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal spolu štyri zlaté medaily.