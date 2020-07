Podľa Zanardiho syna sa športovec určite zotaví

Rím 22. júla (TASR) – Bývalý jazdec F1 Alessandro Zanardi je mimo ohrozenia života a je na najlepšej ceste zotaviť sa. Povedal to jeho syn Niccolo v rozhovore pre talianske periodikum Corriere della Sera. Zanardi utrpel vážne zranenia, keď ho v piatok 19. júna počas pretekov paralympijských športovcov na handbikoch v toskánskom meste Pienza zrazilo nákladné auto.



Päťdesiattriročného paralympionika včera previezli z nemocnice v Siene do špecializovaného rehabilitačného centra. „Otec to zvládne. Opäť. O tom som presvedčený. Som si istý, že sa spolu ešte poprechádzame a stretne aj svojich vnukov, a verí tomu aj moja mama," povedal Niccolo Zanardi.



Zanardi pri nehode utrpel vážne zranenie hlavy a zatiaľ nie je jasné, či mu zostanú trvalé následky. Počas hospitalizácie absolvoval tri náročné neurochirurgické zákroky. Jeho syn v rozhovore naznačil, že jeho otec je stále v bezvedomí. „Teraz je dôležité zistiť, či bude schopný komunikovať. Máme pred sebou dlhú cestu, ale pozitívne je, že nabrala správny smer."



Zanardi utrpel vážnu nehodu aj v roku 2001 na pretekoch série Cart. Museli mu po nej amputovať obe nohy. Neskôr sa z neho stal reprezentant v handbikoch, na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal spolu štyri zlaté medaily. Neobvyklú odolnosť prejavil aj tentoraz.



„Zotavuje sa oveľa rýchlejšie ako sa očakávalo. Ale to nás neprekvapuje. Má v sebe neuveriteľnú energiu a silu," uviedol Niccolo Zanardi, podľa ktorého však hrozí, že ak sa jeho otec zotaví, príde o zrak v dôsledku devastačných poranení tváre.