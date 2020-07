Prvý slovenský zimný paralympionik Búroš oslavuje 70. narodeniny

Bratislava 18. júla (TASR) - Bývalý reprezentant v paraseverskom lyžovaní Jozef Búroš oslávil 18. júla okrúhle 70. narodeniny.



Zrakovo znevýhodnený Búroš je prvý slovenský zimný paralympionik, ktorý štartoval hneď na premiérových ZPH v Örnsköldsviku v roku 1976. Súťažil v paraseverskom lyžovaní, v behu na lyžiach. Na desaťkilometrovej trati dobehol pätnásty, na pätnásťkilometrovej si o jedno miesto polepšil. "Rok predtým som vyhral prvé oficiálne majstrovstvá Československa v behu na lyžiach v Harrachove a víťaza potom poslali do Švédska. Už rok predtým sme mali v Harrachove sústredenie. Tam som vtedy prišiel so zjazdovkami, lebo som poriadne nevedel, že existujú aj bežky. Aj na nich som vyhral. Bol som taký silový typ," uviedol Búroš v tlačovej správe Slovenského paralympijského výboru.



Búroš vydržal behávať do paralympiády v Lillehammeri 1994, kde sa mu podarilo dva razy skončiť na siedmom mieste. "Tam som to napokon celé ukončil. Volali ma ešte aj do Nagana, ale to už nebolo pre mňa. Každopádne, som za tú športovú kariéru rád. Robil som hádam všetky športy, ktoré som pri mojom hendikepe robiť mohol, ale žiadny poriadne. Všetky som chcel len skúsiť. Mohol som si nejaký vybrať a venovať sa mu cieľavedomejšie," dodal Búroš.