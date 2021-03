Slovenská paralympijská výprava môže byť najpočetnejšia v histórii

Bratislava 4. marca (TASR) - Rok pred začiatkom zimných paralympijských hier v čínskom Pekingu má slovenská výprava nádej, že bude najpočetnejšia vo svojej histórii. Slováci majú istú účasť v paraalpskom lyžovaní a zrejme aj v curlingu na vozíku. Existuje šanca, že si Slováci vybojujú miesto aj v parahokeji.



"Ak by sa tak stalo, bola by to najpočetnejšia výprava, akú sme kedy na zimnú paralympiádu vybrali," uviedol pre portál spv.sk vedúci oddelenia športov Slovenského paralympijského výboru (SPV) Tomáš Varga. Na uplynulých hrách v kórejskom Pjongčangu štartovalo 11 Slovákov. Vybojovali 11 medailí, vrátane šiestich zlatých.



Parahokejisti sa svoj ortieľ môžu dozvedieť už v júni po svetovom šampionáte v Ostrave. Osem tímov tam bude bojovať nielen o titul, ale aj o miestenky do Pekingu. Tie si vybojuje päť najlepších, zvyšné tri tímy budú musieť o svoju šancu zabojovať neskôr na dodatkovom kvalifikačnom turnaji, ktorý by sa mal konať v októbri. "Už fakt, že sa Slováci prebojovali medzi elitné tímy, je výborná správa a malý zázrak. Šanca, že sa im podarí ďalší, tam však stále je," uviedol Varga. Turnaj sa mal pôvodne konať začiatkom mája, no organizátori ho napokon pre pandémiu koronavírusu posunuli o mesiac neskôr. Uskutoční sa v termíne 19.- 26. júna 2021. Pre Slovákov to bude premiéra v elitnej A-kategórii.



Najbližšie k istote účasti na hrách majú hráči curlingu na vozíku. "Mala by to byť už len formalita, lebo na hry sa postupuje na základe výsledkov z posledných troch majstrovstiev sveta. A z predchádzajúcich dvoch máme na svojom konte už dostatok bodov, aby sme na paralympiáde nechýbali," povedal tréner curlerov SR František Pitoňák. Slováci si vlani na MS vo švajčiarskom Wetzikone vybojovali ôsme miesto, rok predtým v škótskom Stirlingu boli dokonca ešte o dve priečky lepší.



Lyžiarsku stálicu a deväťnásobnú paralympijskú šampiónku Henrietu Farkašovú pred tromi rokmi v Pjongčangu dopĺňalo päť paralyžiarov (Krako, Haraus, Kubačka, France, Smaržová), v Číne však môže byť aj v tomto odvetví výprava SR početnejšia. V hre sú Alexandra Rexová, Vanesa Gašková, Alex Leitman, či Natália Mintálová. "Momentálne nie je potvrdené ani jedno miesto, nominácia na základe rankingu nás ešte len čaká, no šancu majú skutočne viacerí," dodal Varga.



Paraalpské disciplíny sa uskutočnia na kopci Xiaohaituo v obvode Jen-čching v nadmorskej výške 1200 metrov, kde Číňania postavili Národné alpské lyžiarske stredisko. "Len škoda, že tentoraz nebudeme mať šancu vyskúšať si dejisko súťaží dopredu. Takú možnosť dostali len domáci športovci. Nie všetkým sa to pozdáva, ale vzhľadom na pandemickú situáciu to musíme rešpektovať," konštatoval Varga.



Na pekinských hrách, ktoré potrvajú do 13. marca 2022, sa bude súťažiť ešte v snoubordingu, biatlone a v bežeckom lyžovaní, Slovensko by však v nich zastúpenie mať nemalo.