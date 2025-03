Slovenskí curleri obsadili na MS 4. miesto

Stevenston 8. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku obsadili na majstrovstvách sveta v škótskom Stevenstone štvrté miesto. V sobotňajšom zápase o bronz prehrala slovenská zostava v zložení Peter Zaťko, Radoslav Ďuriš, Adrián Ďurček, Monika Kunkelová a Alžbeta Vörösová s Kanadou 2:4.



"Chceli sme ísť na tretie miesto. Perfektná hra aj úspešnosť hodov, len skúsenejší súper s dosť výraznou diváckou podporou si to ustrážil až do konca. Nemáme sa za čo hanbiť, náš výkon bol dobrý. Posúva nás ďalej zápas s Kanadou. Po mnohých 'zemiakových' medailách sa hotujeme na paralympiádu," uviedol pre TASR tréner slovenského tímu Milan Bubeník.



Slováci si splnili svoj cieľ na svetovom šampionáte, podarilo sa im udržať nielen v A-kategórii, ale najmä zabezpečiť si účasť na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Spomedzi európskych tímov sa umiestnili na najvyššej pozícii. "Náš výkon bol zviazaný zodpovednosťou získať paralympijské body a ak sa podarí, tak aj zotrvať v A-kategórii na rok 2027. Stále sme podávali nesúrodé výkony, zodpovednosť nás jednoducho nepustila a zväzovala. Ani v posledný deň a v poslednom zápase sme nevedeli, či body postačia na zotrvanie alebo sa posunieme. Našťastie Škótov domáce prostredie viac zviazalo a víťazstvom sme sa prehupli do kvalitnejšej curlingovej spoločnosti. V súbojoch o medaily sme mali všetko isté a vyčistené myslenie, to nám dovolilo ukázať, čo sme natrénovali a v čo našich skromných podmienkach dokážeme," dodal tréner Slovákov.



Po skončení tímovej súťaže sa na rovnakom mieste začnú MS miešaných párov, kde bude Slovensko reprezentovať dvojica Ďuriš – Kunkelová.