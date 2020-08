V programe paralympijských hier neprišlo k zásadným zmenám

Tokio 3. augusta (TASR) – V programe budúcoročnej paralympiády v Tokiu neprišlo k žiadnym zásadným zmenám. Dnes o tom informovali organizátori podujatia, ktoré pre pandémiu koronavírusu presunuli spolu s OH na rok 2021.



Paralympiáda sa začne 24. augusta a potrvá do 5. septembra budúceho roka. Organizátori hier potvrdili, že si zaistili správu všetkých 43 športovísk, olympijskej dediny i novinárskeho centra. OH v japonskej metropole presunuli na 23. júla – 8. augusta 2021.