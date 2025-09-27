Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. september 2025Meniny má Cyprián
< sekcia Šport

Paralympijský výbor čiastočne zrušil suspendáciu Ruska a Bieloruska

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny.

Autor TASR
Soul 27. septembra (TASR) - Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) sa na Valnom zhromaždení v juhokórejskom Soule rozhodol čiastočne zrušiť suspendáciu Ruska a Bieloruska vo svojej organizácii. Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie vracia obom krajinám všetky práva a privilégia členov MPV.

V programe zimných paralympijských hier však aktuálne figuruje šesť športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy