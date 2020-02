Paralympijský výbor oslávil 25. výročie vzniku

Najúspešnejší športovci zo ZPH:

Henrieta Farkašová 12 (9 - 2 - 1)



Jakub Krako 10 (5 - 5 - 0)



Miroslav Haraus 5 (1 - 1 - 3)



Jozef Miština 8 (0 - 5 - 3)



Štefan Kopčík 5 (0 - 2 - 3)



/všetci paraalpské lyžovanie, pozn./

Najúspešnejší športovci z PH:



Ján Riapoš (parastolný tenis) 5 (4-1-0)



Veronika Vadovičová (parastrelkyňa) 5 (3-1-1)



Jozef Metelka (paracyklistika) 3 (2-1-0)



Rastislav Revúcky (parastolný tenis) 3 (2-1-0)



Ladislav Gáspár (parasotlný tenis) 5 (1-3-1)

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenský paralympijský výbor (SPV) si pripomenul 25 rokov existencie. Hnutie vzniklo v januári 1995 z iniciatívy štyroch zväzov, zastupujúcich telesne, zrakovo, mentálne a sluchovo znevýhodnených športovcov. Dňa 21. januára sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie SPV a 31. januára Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo prvé stanovy. Do Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) ho prijali 3. júna 1995.Na utorkové slávnostné Valné zhromaždenie SPV prišiel zagratulovať aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.povedal Siekel pre TASR.Na Slovensku sa športovci so zdravotným znevýhodnením rôzneho druhu venujú - z letných paralympijských športov: paraatletike, basketbalu na vozíku, boccii, paralukostreľbe, paradrezúre, paracyklistike, paraplávaniu, parastolnému tenisu, volejbalu, goalballu, tenisu na vozíku, šermu na vozíku, paratlaku na lavičke, parataekwondu, paratriatlonu, parabedmintonu a paralezeniu. Zo zimných športov sú to paraalpské a paraseverské lyžovanie, parabiatlon, parahokej, parasnoubording a curling na vozíku (IPC v roku 2016 zmenil názvy športov).Prvou predsedníčkou SPV sa stala Helena Hanková, ktorá vo funkcii zotrvala do roku 2000. V období 2000–2002 bol predsedom Pavol Straka potom Karol Mihok (2002–2003) Od roku 2003 až do súčasnosti je najvyšším predstaviteľom SPV Ján Riapoš.uviedol Riapoš.Počas 25 rokov sa slovenskí paralympionici zúčastnili na 13 paralympijských hrách a zimných paralympijských hrách, na ktorých vybojovali dovedna 114 medailí, z toho 34 zlatých. Ďalšie stovky medailí pridali z majstrovstiev sveta a Európy i ďalších významných podujatí.povedal pre TASR najdlhšie slúžiaci predseda SPV Riapoš.Slovenskí paralympionici debutovali na ZPH 1994 v Lillehammeri. Najúspešnejšími zimnými paralympiádami boli Vancouver 2010 a Pjongčang 2018 so ziskom celkovo 11 medailí, z toho 6 zlatých. Z letných hier boli najúspešnejšie Atény 2004 s 12 medailami, z toho 5 zlatými. Nasleduje Rio de Janeiro 2016 (11 medailí, 5 zlatých). Paralympijské a všeobecne olympijské hnutie však nie je iba o úspechoch. Podľa Riapoša má šport podstatne väčšie poslanie.dodal Riapoš.Najbližším partnerom SPV je Slovenský olympijský a športový výbor. Rovnako, ako sa paralympionici čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti a dosahujú úspechy aj v anketách v konkurencii zdravých športovcov, objavujú sa myšlienky na integráciu paralympijského a olympijského hnutia. K takémuto kroku pristúpili napríklad v USA. V slovenských podmienkach obe organizácia blízko spolupracujú a zatiaľ preto ich čelní predstavitelia nevidia dôvod na formálne zjednotenie.uviedol Siekel. Podobný názor má aj Riapoš: