Paralympijský výbor schválil nomináciu Slovenska do Milána
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Slovenského paralympijského výboru (SPV) schválilo nomináciu Slovenska na zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. marca - 15. marca 2026). V riešení zostáva len miestenka pre Alexa Lajtmana v biatlone na tzv. bipartitnú kartu.
V prípade jej získania bude mať Slovensko historicky prvýkrát na ZPH zastúpenie vo všetkých športoch. Najpočetnejšiu časť výpravy tvoria parahokejisti, pre ktorých to bude druhá účasť na paralympijskom turnaji. Pri svojej premiére v roku 2022 obsadili siedmu priečku. V Miláne si v základnej skupine zmerajú sily s Kanadou, Českom a Japonskom.
Štvrtýkrát na ZPH budú slovenskí curleri na vozíku, na posledných hrách boli na štvrtej pozícii. Šesť miesteniek (traja muži a tri ženy) majú paraalpskí lyžiari, medailové ambície má držiteľka zlata z 2022 Alexandra Rexová a tiež Miroslav Haraus. V parasnoubordingu bude hájiť farby Slovenska Adam Krupa, v paraseverskom lyžovaní sa postaví na štart Alex Lajtman. Talentovaný reprezentant môže skompletizovať účasť Slovenska vo všetkých športoch, ak dostane miestenku do biatlonových súťaží.
Veľká väčšina športov sa uskutoční v Cortine d'Ampezzo, parahokejový turnaj má svoje dejisko v Miláne a o medaily v parabežeckom lyžovaní sa bude bojovať v Predazze. „Najväčšie očakávania máme tradične v paraalpskom lyžovaní, kde bude súťažiť Alexandra Rexová, držiteľka bronzu z posledných MS, ako aj Miroslav Haraus a Marek Kubačka. Podobne v parasnoubordingu, kde Adam Krupa patrí do európskej špičky a verím, že aj svetovej. Aktuálne sa rieši ešte miestenka v biatlone pre Alexa Lajtmana, pre ktorého bude SPV žiadať bipartitnú kartu,“ uviedol pre oficiálnu stránku SPV vedúci výpravy ZPH 2026 Tomáš Varga.
