Paralympijský výbor vypočul športovcov a požiadal o odloženie OH

Washington 24. marca (TASR) - Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC) sa pridal k hlasom, ktoré žiadajú odklad OH v Tokiu pre pandémiu koronavírusu. Pôvodne súhlasil s postojom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), no vypočul názory svojich športovcov a v pondelok oznámil zmenu postoja.



USOPC v prieskume medzi svojimi reprezentantmi zistil, že 68 percent z 1780 opýtaných si nemyslí, že olympijské hry by boli férové, pokiaľ by sa uskutočnili v plánovanom termíne 24. júla až 9. augusta. "Je čoraz jasnejšie, že odloženie je najpravdepodobnejšia alternatíva. Vyzývame MOV, aby pristúpil ku všetkým potrebným krokom, ktoré zabezpečia bezpečné a spravodlivé podmienky pre všetkých športovcov," uviedli v spoločnom stanovisku USOPC prezidentka Susanne Lyonsová a výkonná riaditeľka Sarah Hirshlandová. Takmer 65 percent amerických reprezentantov povedalo, že situácia negatívne zasiahla do ich tréningového procesu, štvrtina nemôže trénovať vôbec.



Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že jeho krajina bude nasledovať rozhodnutie japonského predsedu vlády Šinza Abeho: "Poslúchneme želanie človeka, ktorý odviedol unikátnu prácu na prípravách olympijských dejísk." Abe v súlade s MOV trvá na tom, že úplné zrušenie podujatia neprichádza do úvahy, odloženie by podľa neho malo trvať kratšie než rok. OH sa vôbec neuskutočnili iba počas svetových vojen, v rokoch 1916, 1940 a 1944. "Musím povedať, že OH sa v momentálnych podmienkach nemôžu konať. Svet nie je vo vhodnom rozpoložení," citovala agentúra DPA Abeho, ktorý bude v utorok diskutovať s prezidentom MOV Thomasom Bachom.



Konečné rozhodnutie je v rukách MOV, mesta Tokio a Japonského olympijského výboru (JOC), tieto tri strany podpísali v roku 2013 kontrakt o zorganizovaní najväčšieho športového podujatia. "Nikto si neželá odloženie OH, ale nemôžeme ich usporiadať za každú cenu. Nie za cenu ohrozenia bezpečia športovcov. Verdikt musí padnúť veľmi rýchlo," zdôraznil šéf Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.