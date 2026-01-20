< sekcia Šport
Paralympioničkou roka je Vadovičová, v kolektívoch paralukostrelci
Vadovičová má za sebou úspešný rok, na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku si vybojovala tri zlaté a jednu bronzovú medailu.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Víťazkou ankety Paralympionik roka 2025 sa medzi jednotlivcami stala parastrelkyňa Veronika Vadovičová, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo. Medzi kolektívmi zvíťazili paralukostrelci, súrodenci Denis a Dávid Ivanovci. Denis Ivan si zároveň prevzal ocenenie pre Paralympijský talent roka. Výsledky vyhlásili v rámci slávnostného galavečera Športovec roka 2025.
Vadovičová má za sebou úspešný rok, na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku si vybojovala tri zlaté a jednu bronzovú medailu. Dlhoročnú príslušnosť k svetovej špičke potvrdila stanovením nového svetového rekordu v kvalifikácii na ME, prvenstvom a tromi druhými miestami na Grand Prix v Novom Sade.
Na druhom mieste sa umiestnil ďalší parastrelec Radoslav Malenovský, ktorý v Osijeku získal spoločne s Vadovičovou dvakrát zlato. Individuálne sa na tomto podujatí postaral o zisk striebra a nový svetový rekord. Kompletnú medailovú zbierku si odnášal z Grand Prix v Novom Sade a Svetového pohára v Al Aine (SAE).
Tretie miesto patrí paratanečníčke Helene Kašickej, na domácich majstrovstvách sveta v Košiciach uzatvorila svoju úspešnú kariéru ziskom štyroch zlatých medailí. Celkovo je 15-násobnou svetovou šampiónkou v tomto športe.
Paralukostrelci Denis a Dávid Ivan získali prvenstvo medzi kolektívmi (tímami), ich najvýraznejším úspechom bolo striebro na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwangdžu v disciplíne olympijský luk. Reprezentácia Slovenska v curlingu na vozíku v zložení Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček a Alžbeta Vörösová sa umiestnila v ankete na druhej pozícii, v predchádzajúcom kalendárnom roku si štvrtým miestom na svetovom šampionáte v škótskom Stevenstone zabezpečila účasť na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Na treťom mieste je slovenská parahokejová reprezentácia, ktorá sa tiež predstaví na marcových ZPH v Taliansku po úspešnej kvalifikácii a šiestom mieste na majstrovstvách sveta.
Talentom roka medzi paralympionikmi sa stal paralukostrelec Denis Ivan, okrem striebra z MS v Kwangdžu si individuálne vybojoval zlato na Európskych paralympijských hrách mládeže (EPYG) v Istanbule v disciplíne olympijský luk.
Paralympionik roka 2025 - výsledky:
jednotlivci: 1. Veronika Vadovičová (parastreľba), 2. Radoslav Malenovský (parastreľba), 3. Helena Kašická (paratanečný šport), ďalšie miesta - bez poradia: Oliver Hlavinka (parataekwondo), Filip Marinov (parastreľba), Róbert Mezík (boccia), Karina Petrikovičová (paraplávanie), Alexandra Rexová (paraalpské lyžovanie), Ján Riapoš, Boris Trávniček (obaja parastolný tenis)
kolektív: 1. Denis a Dávid Ivan (paralukostreľba), 2. reprezentácia SR v curlingu na vozíku, 3. reprezentácia SR v parahokeji
Talent roka: Denis Ivan (paralukostreľba)
