Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Paralyžiar Haraus bol po prvej polovici superkombinácie na 6. priečke

.
Na snímke slovenský paraalpský lyžiar Miroslav Haraus. Foto: TASR - Michal Svítok

Druhý zo Slovákov Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová napokon neštartovali pre zdravotné problémy. Slalomová časť bola na programe od 13.00 h.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. marca (TASR) - Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus figuroval po prvej polovici superkombinácie na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na šiestej priečke v kategórii zrakovo znevýhodnených. V doobedňajšom super-G dosiahol s navádzačom Marošom Hudíkom čas 1:18,83 min. a na prvého Taliana Giacoma Bertagnolliho strácal 5,30 s. Druhý zo Slovákov Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová napokon neštartovali pre zdravotné problémy. Slalomová časť bola na programe od 13.00 h.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch