< sekcia Šport
Paralyžiar Haraus bol po prvej polovici superkombinácie na 6. priečke
Druhý zo Slovákov Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová napokon neštartovali pre zdravotné problémy. Slalomová časť bola na programe od 13.00 h.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. marca (TASR) - Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus figuroval po prvej polovici superkombinácie na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na šiestej priečke v kategórii zrakovo znevýhodnených. V doobedňajšom super-G dosiahol s navádzačom Marošom Hudíkom čas 1:18,83 min. a na prvého Taliana Giacoma Bertagnolliho strácal 5,30 s. Druhý zo Slovákov Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová napokon neštartovali pre zdravotné problémy. Slalomová časť bola na programe od 13.00 h.