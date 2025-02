Paralyžiarka Rexová zbiera úspechy aj napriek prekážkam: Motivácia

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová v obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených žien na zimných paralympijských hrách v Pekingu v piatok 11. marca 2022. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

Na snímke slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová v super-G zrakovo znevýhodnených žien na ZPH 2022 v Pekingu v stredisku v Jen-čching v nedeľu 6. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke zhora slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová a navádzačka Eva Trajčíková sa tešia po víťazstve v super-G zrakovo znevýhodnených žien na ZPH 2022 v Pekingu v stredisku v Jen-čching v nedeľu 6. marca 2022. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

Na snímke slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová pózuje s veľkým krištáľovým glóbusom za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v sezóne 2023/2024 medzi zrakovo znevýhodnenými počas tlačovej konferencie 17. júna 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová patrí vo svojom športe k svetovej špičke, čo dokázala nedávno ziskom bronzu na majstrovstvách sveta. Medailové úspechy zbiera aj napriek tomu, že ju nedávno preklasifikovali do inej kategórie a je oveľa náročnejšie v nej dosiahnuť na najvyššie priečky. Z aktuálnej situácie sa snaží vyťažiť maximum, motiváciou pre 19-ročnú paralyžiarku sú aj budúcoročné zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.Pred niekoľkými dňami sa Rexová vrátila zo slovinského Mariboru zo svetového šampionátu s piatym miestom v obrovskom slalome a bronzom zo slalomu. "," povedala pre TASR Rexová o dojmoch z majstrovstiev sveta.Paralyžiarka drží Slovensko vo svetovej špičke, čo v minulosti dokumentovala aj ziskom veľkého krištáľového glóbusu vo Svetovom pohári. "," vyjadrila sa Rexová k výsledkovému tlaku a očakávaniam. Veľa tiež ťaží zo zmien v jej tíme: "."Čo však do jej športovej kariéry na svahoch výrazne zasiahlo, bola nedávna preklasifikácia. "," ozrejmila Rexová veľké zmeny.Nejde len o jeden prípad, ale viacerí športovci doplatili na tieto zmeny. "," prezradila v rozhovore pre TASR slovenská reprezentantka v paralyžovaní.Situácia nie je z pohľadu Rexovej jednoduchá, ale zároveň slúži ako hnací motor k tomu, aby aj naďalej patrila medzi najlepšie. "," vyhlásila Rexová.Po krátkej prestávke má pred sebou ešte niekoľko štartov v rámci Svetového pohára. "," uviedla 19-ročná paralyžiarka.Svoje ďalšie športové ciele a ambície už postupne smeruje k paralympijským hrám 2026 v Taliansku. "," načrtla Rexová plány. V nedávnom rozhovore prezradila, že by chcela z každej disciplíny získať medailu. "," dodala reprezentantka Slovenska.Rexovej životný príbeh a dosiahnuté úspechy sú inšpiráciou aj pre ostatných, samotná športovkyňa sa snaží v tomto smere pomôcť. Príkladom je napríklad inkluzívna knižka O statočnej Saške a zlatom záchode. "," prezradila Rexová na záver o svojej mimošportovej činnosti.