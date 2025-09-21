Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Paraplavkyňa Petrikovičová skončila šiesta v znaku na MS

.
Na snímke slovenská reprezentantka v paraplávaní Karina Petrikovičová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zlatú medailu získala Brazílčanka Maria Carolina Gomes Santiagová.

Autor TASR
Singapur 21. septembra (TASR) - Slovenka Karina Petrikovičová obsadila na majstrovstvách sveta v paraplávaní v Singapure šieste miesto na 100 metrov znak. Zlatú medailu získala Brazílčanka Maria Carolina Gomes Santiagová.



MS v paraplávaní - výsledky:

100 m znak - ženy: 1. Maria Carolina Gomes Santiagová (Braz.) 1:09,42 min, 2. Ela Letton-Jonesová (V. Brit.) +3,02 s, 3. Astrid Carrollová (V. Brit.) +3,55,... 6. Karina PETRIKOVIČOVÁ (SR) +6,28
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia