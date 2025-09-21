< sekcia Šport
Paraplavkyňa Petrikovičová skončila šiesta v znaku na MS
Zlatú medailu získala Brazílčanka Maria Carolina Gomes Santiagová.
Autor TASR
Singapur 21. septembra (TASR) - Slovenka Karina Petrikovičová obsadila na majstrovstvách sveta v paraplávaní v Singapure šieste miesto na 100 metrov znak. Zlatú medailu získala Brazílčanka Maria Carolina Gomes Santiagová.
MS v paraplávaní - výsledky:
100 m znak - ženy: 1. Maria Carolina Gomes Santiagová (Braz.) 1:09,42 min, 2. Ela Letton-Jonesová (V. Brit.) +3,02 s, 3. Astrid Carrollová (V. Brit.) +3,55,... 6. Karina PETRIKOVIČOVÁ (SR) +6,28
