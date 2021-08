Parastolná tenistka Kánová prehrala vo finále a získala stiebro

Tokio 29. augusta (TASR) - Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová získala na PH 2020 v Tokiu striebornú medailu. V nedeľnom finále prehrala s Číňankou Süe Ťüan 0:3 (-2, -6, -9). Štyridsaťjedenročná Kánová vybojovala pre Slovensko tretiu medailu, prvú striebornú. Paracyklista Jozef Metelka sa postaral o zlato a bronz.



Kánová nezačala dobre a v prvom sete jej súperka nedala šancu, keď Slovenska pri svojom podaní získala jediný bod. V druhom dejstve sa jej hra zlepšila a dostala sa aj do vedenia, no Číňanke sa podarilo otočiť priebeh a získať aj druhý set. Záverečná časť bola najvyrovnanejšia, Kánová viedla o dve loptičky, ale napokon sa jej nepodarilo zdramatizovať duel a musela sa uspokojiť so striebrom.



Na svojej siedmej paralympiáde získala piatu medailu, v zbierke má zlato zo Sydney 2000, striebro z Pekingu 2008 a dva bronzy z Atén 2004 a Londýna 2012. Okrem letných hier sa zúčastnila aj na zimných, v Soči 2014 reprezentovala Slovensko v curlingu.