Parastolní tenisti Lovaš a Riapoš získali vo štvorhre striebro

Na snímke Ján Riapoš. Foto: TASR/SPV/Roman Benický

Riapoš s Lovašom dominujú na tohtoročných turnajoch ITTF, celkovo majú v zbierke sedem zlatých medailí a dva strieborné kovy.

Autor TASR
Yvelines 30. októbra (TASR) - Slovenská výprava v parastolnom tenise rozšírila na turnaji ITTF World Para Elite vo francúzskom Yvelines medailovú zbierku o ďalší cenný kov. Ján Riapoš a Peter Lovaš vybojovali v kategórii MD4 vo štvorhre striebro. Nad ich sily bola vo finále francúzska dvojica Fabien Lamirault a Julien Michaud, s ktorou prehrali 1:3.

Riapoš s Lovašom dominujú na tohtoročných turnajoch ITTF, celkovo majú v zbierke sedem zlatých medailí a dva strieborné kovy. V novembri čakajú reprezentantov v parastolnom tenise majstrovstvá Európy vo švédskom Helsingborgu.
