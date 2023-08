Parastrelci Vadovičová a Malenovský chcú po ME uspieť aj na MS v Lime

Bratislava 30. augusta (TASR) - Na budúcoročné paralympijské hry v Paríži (28. augusta - 8. septembra) si už vlani zabezpečili miestenky dvaja slovenskí parastrelci. Veronika Vadovičová v ľubovoľnej malorážke 3x40 a v tej istej disciplíne aj Radoslav Malenovský (obaja ŠCP Bratislava). Darí sa im aj necelý rok pred hrami, na nedávnych ME v parastreľbe v holandskom Rotterdame si Vadovičová vybojovala v miešanej disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu mix zlatú medailu v novom svetovom rekorde 255,7 bodu. Spolu s ňou sa do najlepšej osmičky prebojoval aj Malenovský, ktorý skončil vo finále šiesty. Obaja dúfajú, že úspešné výsledky zopakujú aj na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Lime.



"Majstrovstvá Európy boli súčasťou Európskych hier s viacerými ďalšími športmi, zažila som ich už aj vlani. Bola to pre mňa akoby malá paraolympiáda. Nešla som na štart s úmyslom vytvoriť svetový rekord, ale podať čo najlepší výkon zo svojho tréningu. Bolo pre mňa potešujúce, že stále dokážem držať krok so svetovou špičkou. Bola to dobrá príprava na paralympiádu", uviedla na tlačovej konferencii 40-ročná parastrelkyňa.







Aj Malenovský si pochvaľoval účinkovanie na Európskych hrách: "Zažil som ich prvýkrát, bol som milo prekvapený ich úrovňou. Športoviská boli veľmi kvalitné. Bolo oživením, že sme boli súčasťou podujatia aj s inými športmi. V streľbe sa mi podarili dve menšie chybičky, ktoré ma stáli lepšie umiestenie. Dostal som sa na šiestu pozíciu, z ktorej som sa už veľmi ťažko mohol dosať na medailové priečky."



Spolu s trénerom Milanom Goleňom čaká úspešnú dvojicu štart na MS v peruánskej Lime (17. - 29. septembra): "Ideálne bude, ak sa obaja prebojujú do finále. Po vlaňajších dobrých skúsenostiach s aklimatizáciou na MS v Spojených arabských emirátoch cestujeme do dejiska šampionátu o týždeň skôr, v sobotu 9. septembra. Slovenskú výpravu na MS ešte doplnia ďalší štyria strelci: Štefan Varga, Kristína Funková, Filip Marinov a Štefan Kopčík."







S akými ambíciami poletia za oceán Vadovičová a Malenovský? "Idem podať čo najlepší výkon. O medailách nebudem hovoriť, treba strieľať tak ako doma. Môj hlavný cieľ je overiť si svoju výkonnosť v konfrontácii so svetovými strelcami, aby sme na základe toho vedeli ako ďalej pokračovať v tréningoch," povedala Vadovičová. "Ak nechcete zvíťaziť, tak na štart nechoďte. Bez ohľadu na konkurenciu chcem vždy podať dobrý výkon, urobiť čo najlepší výsledok. Malo by to byť na stupni víťazov," dodal Malenovský.