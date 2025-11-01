< sekcia Šport
Parastrelec Malenovský získal v SAE tretiu medailu
V kvalifikácii sa Malenovský umiestnil na piatej pozícii, ale vo finále predviedol v Al Aine výbornú formu.
Autor TASR
Al Ain 1. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v parastrelectve Radoslav Malenovský skompletizoval na podujatí Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch svoju medailovú zbierku. Po zisku zlata a bronzu si v sobotu zabezpečil striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji.
V kvalifikácii sa Malenovský umiestnil na piatej pozícii, ale vo finále predviedol v Al Aine výbornú formu. S nástrelom 249,8 bodu nestačil o osem desatín len na víťazného Kazacha Jerkina Gabbasova (250,6 b). Reprezentant Slovenska získal už zlato vo vzduchovej puške v ľahu mix a bronz v malorážke 3x20. V Al Aine ho čaká ešte vystúpenie v malorážke mix.
V kvalifikácii sa Malenovský umiestnil na piatej pozícii, ale vo finále predviedol v Al Aine výbornú formu. S nástrelom 249,8 bodu nestačil o osem desatín len na víťazného Kazacha Jerkina Gabbasova (250,6 b). Reprezentant Slovenska získal už zlato vo vzduchovej puške v ľahu mix a bronz v malorážke 3x20. V Al Aine ho čaká ešte vystúpenie v malorážke mix.