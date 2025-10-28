< sekcia Šport
Parastrelec Malenovský zvíťazil na podujatí SP v SAE
V kvalifikácii obsadil v 40-člennej konkurencii slovenský parastrelec tretie miesto, v deviatich kolách predviedol konzistentnú formu.
Autor TASR
Al Ain 28. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant v parastrelectve Radoslav Malenovský odštartoval účinkovanie na podujatí Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch triumfom v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix. Vo finále zvíťazil s nástrelom 253,2 bodu, druhý skončil Španiel Juan Antonio Saavedra Reinaldo a tretia bola Švédka Anna Bensonová.
V kvalifikácii obsadil v 40-člennej konkurencii slovenský parastrelec tretie miesto, v deviatich kolách predviedol konzistentnú formu. „V kvalifikácii som nebol vôbec spokojný. Výsledok bol pod mojim tréningovým priemerom, ale na postup do finále to našťastie stačilo. Vo finále to už bolo lepšie a nakoniec z toho bolo zlato. Veľký rešpekt voči všetkým súperom. Finále bolo napínavé až do konca,“ uviedol Malenovský na sociálnej sieti Instagram.
V Al Aine ho čakajú ešte tri súťaže - malorážka 3x20, malorážka mix a vzduchová puška v stoji.
