Parastrelec Marinov získal v Indii zlato, Vadovičová bronz

Nai Dillí 12. marca (TASR) - Slovensko získalo na podujatí Svetového pohára v parastrelectve v indickom Nai Dillí zlatú medailu v disciplína PT2. Filip Marinov zvíťazil pred Španielom Olorizom Sanzom.



„Víťazstvo sa rodilo ťažko, prvý deň som zo 75 terčov trafil 71, čo som bral ako pozitívum. Dnes som si už išiel svoje tempo, z 50-tich som netrafil len dva terče, takže som vyrovnal vlastný svetový rekord 119 terčov a do finále som išiel už s pokojnou hlavou. Veril som si na medailu, ale nechcel som si vopred stanovovať nejaké ciele, aby som nebol sklamaný. Napokon môj súboj so španielskym súperom dopadol v môj prospech,“ uviedol víťaz prostredníctvom tlačovej správy Slovenského paralympijského výboru.



V Indii sa darilo aj Veronike Vadovičovej, ktorá získala bronz v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix muži a ženy výkonom 635 bodov. V tejto disciplíne jej patrí aj svetový rekord. “Som rada, že som vybojovala medailu, pretože to nebol z mojej strany výkon, na ktorý som zvyknutá. Viem strieľať aj lepšie. Konkurencia rastie, medailu je vždy ťažké vybojovať,“ povedala štvornásobná paralympijská víťazka.