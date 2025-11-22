< sekcia Šport
Paratanečníčka Kašická dvakrát zlatá na MS: Veľmi čarovné
Tridsaťdeväťročná paratanečníčka sa v domácom prostredí lúči s úspešnou kariérou.
Autor TASR
Košice 22. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Helena Kašická si na majstrovstvách sveta v paratancoch v Košiciach vybojovala zlatú medailu v disciplíne single freestyle a spoločne s tanečným partnerom Martinom Šolcom triumfovali aj v duo combi freestyle.
Tridsaťdeväťročná paratanečníčka sa v domácom prostredí lúči s úspešnou kariérou. „Bolo to pre mňa veľmi čarovné. Začali sme veľmi emotívne, posledný raz som si zatancovala single freestyle. V prvom vystúpení išlo o to, aby všetci dostali informáciu, že končím, pretože veľa ľudí to nevie a chcela som im naznačiť, že to celé končí. Chcela som, aby ľudia cítili to, čo cítim ja. Podarilo sa to a je to super. Tento tanec voláme emočný. Malo to byť o tom, že jedna tanečnica sa lúči s divákmi a kamarátmi. My sme taká veľká tanečná rodina, aj keď sme z celého sveta. Vidíme sa šesťkrát do roka. Pre nás sú tieto stretnutia veľmi dôležité a veľmi vzácne,“ uviedla Kašická v tlačovej správe.
Úspešnú bodku za účinkovaním na svetovom šampionáte môže dať ešte v štandardných tancoch. „Vždy som si hovorila, že najlepšie je odísť na vrchole. Človek musí vedieť, kedy odísť a myslím si, že teraz je ten správny čas,“ dodala Kašická.
