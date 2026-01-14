< sekcia Šport
Paratici skončí v Tottenhame na poste športového riaditeľa
Paratici sa do severného Londýna vrátil len v októbri, po tom, čo z klubu odišiel v roku 2023 pre obvinenia z falšovania účtovníctva vo svojom bývalom pôsobisku v Juventuse.
Autor TASR
Londýn 14. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur v stredu oznámil, že Fabio Paratici opustí pozíciu spoluriaditeľa športového úseku po konci zimného prestupového obdobia.
Paratici sa do severného Londýna vrátil len v októbri, po tom, čo z klubu odišiel v roku 2023 pre obvinenia z falšovania účtovníctva vo svojom bývalom pôsobisku v Juventuse. Talian následne dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 30-mesačný zákaz činnosti, no pre Tottenham pracoval ako konzultant a na začiatku tejto sezóny sa oficiálne znovu pripojil ku klubu. Paraticiho od konca decembra spájali médiá s návratom do Talianska, kde mal prevziať funkciu vo Fiorentine. K tomu dôjde po skončení aktuálneho prestupového obdobia, ktoré sa uzavrie 2. februára.
„Chcem sa poďakovať generálnemu riaditeľovi Vinaiovi Venkateshamovi a vedeniu Tottenhamu, že vyhoveli mojej túžbe vrátiť sa do Talianska a pripojiť sa k Fiorentine. Čas strávený v klube som si veľmi užil, no táto príležitosť spolu s potrebou byť znovu vo svojej domovine ma priviedli k tomuto rozhodnutiu. Spurs sú klub, ktorý mi je veľmi blízky. Pracujú tu skvelí ľudia, ktorí sú pre projekt rovnako zapálení ako ja a chcú dosiahnuť dlhodobý úspech. Nemám pochybnosti, že sa im to podarí a z Talianska ich budem pozorne sledovať,“ citovala agentúra DPA Paraticiho vyhlásenie.
Paratici sa do severného Londýna vrátil len v októbri, po tom, čo z klubu odišiel v roku 2023 pre obvinenia z falšovania účtovníctva vo svojom bývalom pôsobisku v Juventuse. Talian následne dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 30-mesačný zákaz činnosti, no pre Tottenham pracoval ako konzultant a na začiatku tejto sezóny sa oficiálne znovu pripojil ku klubu. Paraticiho od konca decembra spájali médiá s návratom do Talianska, kde mal prevziať funkciu vo Fiorentine. K tomu dôjde po skončení aktuálneho prestupového obdobia, ktoré sa uzavrie 2. februára.
„Chcem sa poďakovať generálnemu riaditeľovi Vinaiovi Venkateshamovi a vedeniu Tottenhamu, že vyhoveli mojej túžbe vrátiť sa do Talianska a pripojiť sa k Fiorentine. Čas strávený v klube som si veľmi užil, no táto príležitosť spolu s potrebou byť znovu vo svojej domovine ma priviedli k tomuto rozhodnutiu. Spurs sú klub, ktorý mi je veľmi blízky. Pracujú tu skvelí ľudia, ktorí sú pre projekt rovnako zapálení ako ja a chcú dosiahnuť dlhodobý úspech. Nemám pochybnosti, že sa im to podarí a z Talianska ich budem pozorne sledovať,“ citovala agentúra DPA Paraticiho vyhlásenie.