Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Šport

Parayko odmietol Buffalo,Sabres získali skúsených obrancov z Winnipegu

.
Jake Guentzel zo Spojených štátov (vľavo) súperí s Coltonom Paraykom (55) z Kanady počas zápasu o zlatú medailu v ľadovom hokeji mužov medzi Kanadou a Spojenými štátmi na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v nedeľu 22. februára 2026. Foto: TASR/AP

Sabres mali veľký záujem o služby kanadského reprezentačného obrancu Coltona Parayka a podľa zámorských médií už bol klub dohodnutý s vedením St. Louis Blues na výmene.

Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub Buffalo Sabres získal krátko pred uzávierkou prestupov trojicu nových hráčov. Z Winnipegu sa do Buffala sťahuje dvojica obrancov Logan Stanley a Luke Schenn a z New Yorku Rangers prichádza center Sam Carrick. Buffalo má šancu dostať sa po 15 rokoch do play off.

Sabres mali veľký záujem o služby kanadského reprezentačného obrancu Coltona Parayka a podľa zámorských médií už bol klub dohodnutý s vedením St. Louis Blues na výmene. Prestup však zamietol Parayko, ktorý má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti v rámci celej NHL.

Za Stanleyho a Schenna poslali Sabres do Jets útočníka Isaka Rosena, obrancu Jacoba Brysona, druhé kolo draftu 2027 a podmienečný výber vo 4. kole draftu 2026. Dvadsaťsedemročný Stanley nazbieral v tejto sezóne 21 bodov, keď strelil 9 gólov (najviac v kariére) v 59 dueloch. Robustný obranca je v poslednom roku dvojročnej zmluvy v hodnote 1,25 milióna dolárov na sezónu.

O deväť rokov starší Schenn nazbieral v tejto sezóne sedem bodov (1+6) v 46 dueloch. Aj jemu po tejto sezóne vyprší platnosť trojročná zmluva v celkovej hodnote 8,25 milióna (2,75 na sezónu). Kontakt podpísal v júli 2023 s Nashvillom Predators.

Buffalo vystužilo aj útočné rady, keď z Rangers získalo Carricka. Za 34-ročného centra obetovali Sabres výbery v 3. a 6. kola draftu 2026. Carrick v 60 zápasoch v tejto sezóne strelil 4 góly a pridal 6 asistencií. Kanadský útočník má zmluvu do konca budúcej sezóny s ročným platom 1 milión dolárov.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi