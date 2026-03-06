< sekcia Šport
Parayko odmietol Buffalo,Sabres získali skúsených obrancov z Winnipegu
Sabres mali veľký záujem o služby kanadského reprezentačného obrancu Coltona Parayka a podľa zámorských médií už bol klub dohodnutý s vedením St. Louis Blues na výmene.
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub Buffalo Sabres získal krátko pred uzávierkou prestupov trojicu nových hráčov. Z Winnipegu sa do Buffala sťahuje dvojica obrancov Logan Stanley a Luke Schenn a z New Yorku Rangers prichádza center Sam Carrick. Buffalo má šancu dostať sa po 15 rokoch do play off.
Sabres mali veľký záujem o služby kanadského reprezentačného obrancu Coltona Parayka a podľa zámorských médií už bol klub dohodnutý s vedením St. Louis Blues na výmene. Prestup však zamietol Parayko, ktorý má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti v rámci celej NHL.
Za Stanleyho a Schenna poslali Sabres do Jets útočníka Isaka Rosena, obrancu Jacoba Brysona, druhé kolo draftu 2027 a podmienečný výber vo 4. kole draftu 2026. Dvadsaťsedemročný Stanley nazbieral v tejto sezóne 21 bodov, keď strelil 9 gólov (najviac v kariére) v 59 dueloch. Robustný obranca je v poslednom roku dvojročnej zmluvy v hodnote 1,25 milióna dolárov na sezónu.
O deväť rokov starší Schenn nazbieral v tejto sezóne sedem bodov (1+6) v 46 dueloch. Aj jemu po tejto sezóne vyprší platnosť trojročná zmluva v celkovej hodnote 8,25 milióna (2,75 na sezónu). Kontakt podpísal v júli 2023 s Nashvillom Predators.
Buffalo vystužilo aj útočné rady, keď z Rangers získalo Carricka. Za 34-ročného centra obetovali Sabres výbery v 3. a 6. kola draftu 2026. Carrick v 60 zápasoch v tejto sezóne strelil 4 góly a pridal 6 asistencií. Kanadský útočník má zmluvu do konca budúcej sezóny s ročným platom 1 milión dolárov.
Sabres mali veľký záujem o služby kanadského reprezentačného obrancu Coltona Parayka a podľa zámorských médií už bol klub dohodnutý s vedením St. Louis Blues na výmene. Prestup však zamietol Parayko, ktorý má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti v rámci celej NHL.
Za Stanleyho a Schenna poslali Sabres do Jets útočníka Isaka Rosena, obrancu Jacoba Brysona, druhé kolo draftu 2027 a podmienečný výber vo 4. kole draftu 2026. Dvadsaťsedemročný Stanley nazbieral v tejto sezóne 21 bodov, keď strelil 9 gólov (najviac v kariére) v 59 dueloch. Robustný obranca je v poslednom roku dvojročnej zmluvy v hodnote 1,25 milióna dolárov na sezónu.
O deväť rokov starší Schenn nazbieral v tejto sezóne sedem bodov (1+6) v 46 dueloch. Aj jemu po tejto sezóne vyprší platnosť trojročná zmluva v celkovej hodnote 8,25 milióna (2,75 na sezónu). Kontakt podpísal v júli 2023 s Nashvillom Predators.
Buffalo vystužilo aj útočné rady, keď z Rangers získalo Carricka. Za 34-ročného centra obetovali Sabres výbery v 3. a 6. kola draftu 2026. Carrick v 60 zápasoch v tejto sezóne strelil 4 góly a pridal 6 asistencií. Kanadský útočník má zmluvu do konca budúcej sezóny s ročným platom 1 milión dolárov.