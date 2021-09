Parayko sa dohodol so St. Louis na novej osemročnej zmluve

St. Louis 2. septembra (TASR) - Kanadský hokejista Colton Parayko sa dohodol so St. Louis Blues na novej zmluve. Dvadsaťosemročný obranca podpísal s klubom NHL kontrakt na osem sezón v celkovej hodnote 52 miliónov dolárov, platiť začne od ročníka 2022/2023.



Parayko bol pod zmluvou ešte na nadchádzajúcu sezónu, po podpise novej si prilepší asi o milión dolárov ročne. "Neviem sa dočkať, ako si budem obliekať tento dres nasledujúcich deväť rokov. St. Louis bol mojím domovom uplynulých šesť rokov a je to presne to miesto, kde chcem byť," citoval Parayka web NHL.



V organizácii Blues strávil svoju doterajšiu profesionálnu kariéru. Draftovali ho v roku 2012 celkovo z 86. miesta. V sezóne 2018/2019 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára. Dosiaľ v NHL odohral 418 zápasov základnej časti a na konte má 41 gólov a 130 asistencií. V play off nastúpil na 70 duelov s bilanciou 8+19.