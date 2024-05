Pardavý po úspešnom zápase: Našli sme cestu k výhre

Ostrava 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti splnili sobotňajším víťazstvom nad Francúzskom 4:2 úlohu favorita a spravili ďalší krok k postupu do štvrťfinále MS. Hráči aj tréneri si uvedomovali, že v ich výkone bolo viacero nedostatkov, pod ktoré sa podpísalo aj teplo v hale a menej kvalitný ľad. Podľa asistenta trénera Jána Pardavého bolo dôležité, že tím našiel cestu k víťazstvu.



Slováci nastúpili na duel s Francúzmi po dvoch dňoch zápasového voľna. Na konci prvej tretiny sa síce ujali vedenia 1:0 gólom Pavla Regendu, no predchádzalo mu viacero nepríjemných situácií pred vlastnou bránkou. "Vedeli sme, že to bude ťažké. Francúzi na nás vyleteli, no som rád, že sme si to dokázali ustrážiť. Dnes to bol tretí zápas v tejto hale a bolo to cítiť. Bolo v nej teplo, ľad nebol ideálny. Všetci však máme rovnaké podmienky, museli sme sa s tým vyrovnať," uviedol obranca Patrik Koch.



Pre slovenský tím to bolo štvrté víťazstvo za sebou, po ktorom má na priebežnom 3. mieste ostravskej skupiny 11 bodov. Istotu postupu mali po sobote iba suverénni Švédi, ale veľmi blízko k nej boli Nemeci (12 bodov) i Slováci. Víťazstvo nad Francúzskom patrilo do kategórie "očakávaných", hoci sa nerodilo ľahko. "Tieto zápasy výsledkovo zvládame. Vo viacerých úsekoch sme neboli lepší, no bolo dôležité, že sme našli cestu k víťazstvu. Výborným výkonom nás podržal Samo Hlavaj v bránke. My sme zo svojich šancí dokázali streliť góly, oni nie, pretože to Samo zatvoril. Je to pre nás dôležitý krok do štvrťfinále, no vieme, že ešte nemáme istotu," pripomenul Pardavý.



Dvoma gólmi sa na triumfe SR podieľal útočník Libor Hudáček, ktorý je s bilanciou 5+4 najproduktívnejší hráč tímu a aj jeho najlepší strelec. V 23. minúte sa po efektnej otočke zbavil obrancu a po prieniku k bránke zvýšil na 2:0, v polovici zápasu sa ujala aj jeho strela spoza obrancu z väčšej vzdialenosti. "Libor to vie trafiť, je to strelec. Nabádali sme hráčov, aby si zbytočne neprihrávali a viac strieľali. Aj Libor ukázal, že sa oplatí často sa pokúšať o streľbu na bránku," priznal Pardavý.



Slovenský tím sa v zápase dostal k trom presilovkám, v ktorých neskóroval, čím potvrdil nelichotivú bilanciu v tejto disciplíne. Zo 16 početných výhod, ktoré trvali celkovo 23:40 minúty, zužitkoval iba jednu. S úspešnosťou využitia 6,25 percenta je na predposlednom 15. mieste pred Poliakmi, ktorí zatiaľ v presilovke neskórovali. "Nevyužité presilovky vždy spravia vrásky. Mali by nám pomáhať, no v dnešnom zápase nebola dobrá naša hra v presilovkách. Nerobili sme v nich správne rozhodnutia. Francúzi boli aktívni aj v oslabeniach a kazili nám to," poznamenal Pardavý.



Druhýkrát na turnaji sa do hry dostal útočník Marko Daňo. Tréneri ho po prehre v úvodnom zápase s Nemeckom (4:6) posadili na tribúnu, na ktorej sledoval tri víťazstvá svojich spoluhráčov. K štvrtému už prispel aj on: "Chvíľu mi trvalo, kým som 'našiel nohy'. Potom to už bolo fajn. V hale bolo trochu teplo, ale atmosféra bola výborná ako v každom zápase. Som rád, že som mohol naskočiť do zostavy a hlavne, že sme zvíťazili a že som si na konci vychutnal hymnu po víťaznom zápase. Tímu som sa snažil pomôcť tvrdou prácou. Mal som aj nejaké šance, v závere som sa snažil poslať puk do hornej časti bránky, no dvakrát som trafil masku brankára. Dnes mi to nepadlo, ale verím, že nabudúce už áno," uviedol Daňo.



Duel bol na strely napokon tesný, 27:24 pre Francúzov. Tí mali viac streleckých pokusov najmä v prvej tretine - 9:5. "Bolo vidno, že sme mali dva dni voľna a trochu sme zaspali štart, no nebolo to nič hrozné. Potom sme začali hrať aktívnejšie a myslím si, že sme kontrolovali celý zápas," povedal Tomáš Tatar.



Slovákov čakal v nedeľu druhý zápas v priebehu dvoch dní. Proti Lotyšsku (od 20.20 h) im išlo o spečatenie postupu. "Myslím si, že nebudeme favorit, hoci sme v lepšej východiskovej pozícii. Lotyši vedia, že keď prehrajú, tak budú von z boja o štvrťfinále. Je to ich posledná šanca, dajú do toho všetko. My tiež nemáme istotu postupu. Bude to ďalší silný súper v priebehu dvoch dní," zdôraznil Pardavý, ktorý naznačil aj možné zmeny v zostave: "Budeme sa o tom rozprávať. Rolu zohráva aj teplo v hale i horší ľad. Odohrať dva zápasy za dva dni je vždy náročné, preto musíme rozložiť sily. Ale uvidíme ako to dopadne so zostavou, rozhodneme sa pred zápasom."