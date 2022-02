Pardavý sa už nemôže dočkať ďalších hokejistov: Ešte to nie je ono

Peking 5. februára (TASR) - Výprava slovenskej hokejovej reprezentácie už netrpezlivo čaká na prílet šiestich hráčov, ktorí by sa po predpokladaných negatívnych testoch mali zapojiť do tréningového procesu na ZOH v Pekingu. Asistent trénera Ján Pardavý tiež verí, že sa k nim neskôr pridá aj Peter Cehlárik.



Šestica Branislav Konrád, Marek Ďaloga, Peter Čerešňák, Mislav Rosandič, Miloš Kelemen a Michal Krištof po potrebnom potvrdení negatívnych testov už odletela do Pekingu, v čínskej metropole ich už netrpezlivo očakávajú. "Nie sme stále kompletní, nemôžeme trénovať systémové veci, takže to ešte nie je ono, ale verím, že zajtra už bude dobre. Potrebujú ešte prejsť testami tu a potom môžu trénovať. Verím, že to tak bude a budeme už trénovať kompletní," povedal Pardavý po sobotnom tréningu.



Rovnako očakávaný je aj príchod Cehlárika, ktorý na Slovensku čaká na štvrtý negatívny test. Ak sa potvrdí, príde v nedeľu. "Cehlárika očakávame tiež, verím, že tu bude čo najskôr. Je to pre nás dôležitý hráč."



Slovenskí hokejisti tak na sobotnom tréningu trénovali len tak, ako im to situácia dovoľuje. "Chalani sa rozjazdili a zastrieľali si. Teraz to bolo o tom, aby si rozhýbali nohy, teda korčuľovanie, súboje dva na dva a tri na tri. Zajtra budeme trénovať ´forček´ a prechody do pásma. Keď príde Peťo Cehlrárik, tak aj presilové hry a oslabenia. Ide to deň za dňom," povedal Pardavý.



Pre bývalého reprezentanta je to už tretia olympiáda, na dvoch sa zúčastnil ako hráč. Po prvý raz sa však zúčastnil na otváracom ceremoniáli.



"V Nagane a Salt Lake City som ho neabsolvoval, toto bolo po prvý raz. Bolo to nádherné a stálo to za to. Byť priamo tam, to bol zážitok na celý život."