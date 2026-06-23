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Pardavý sa vrátil do Trenčína, bude jeden z asistentov Woodcrofta
Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta a Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.
Autor TASR
Trenčín 23. júna (TASR) - Slovenský hokejový tréner Ján Pardavý sa po štyroch rokoch vrátil do Dukly Trenčín. V nasledujúcej sezóne 2026/2027 bude pôsobiť ako jeden z asistentov hlavného trénera Todda Woodcrofta. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
„Ponuka byť asistentom Todda ma veľmi zaujala a od začiatku som bol k nej naklonený. Trenčín pre mňa veľa znamená a som rád, že sa môžem vrátiť,“ uviedol Pardavý pre klubový web.
Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta a Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.
„Ponuka byť asistentom Todda ma veľmi zaujala a od začiatku som bol k nej naklonený. Trenčín pre mňa veľa znamená a som rád, že sa môžem vrátiť,“ uviedol Pardavý pre klubový web.
Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta a Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.