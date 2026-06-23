Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Šport

Pardavý sa vrátil do Trenčína, bude jeden z asistentov Woodcrofta

.
Na snímke Ján Pardavý. Foto: TASR - Jakub Kotian

Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta a Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.

Autor TASR
Trenčín 23. júna (TASR) - Slovenský hokejový tréner Ján Pardavý sa po štyroch rokoch vrátil do Dukly Trenčín. V nasledujúcej sezóne 2026/2027 bude pôsobiť ako jeden z asistentov hlavného trénera Todda Woodcrofta. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Ponuka byť asistentom Todda ma veľmi zaujala a od začiatku som bol k nej naklonený. Trenčín pre mňa veľa znamená a som rád, že sa môžem vrátiť,“ uviedol Pardavý pre klubový web.

Okrem Pardavého bude v pozícii asistenta a Poliak Tobiasz Bigos, v pozícii trénera brankárov pokračuje Peter Kosa.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie