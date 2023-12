Pardubice a Davos postúpili priamo do semifinále Spenglerovho pohára

Spenglerov pohár



skupina Torriani:



Dynamo Pardubice - KalPa Kuopio 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)



Góly: 42. Kousal, 58. Zohorna - 49. Klemetti





skupina Cattini:



Kanada - HC Davos 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)



Góly: 5. Jooris, 38. Joly, 40. Quenneville - 31. Haapala, 42. Fora, 51. Ambühl, 57. Andersson

Davos 28. decembra (TASR) - Hokejisti Dynama Pardubice a domáceho HC Davos postúpili ako víťazi skupín priamo do semifinále Spenglerovho pohára.Pardubice vyhrali aj vo svojom druhom stretnutí v skupine Toprriani, keď vo štvrtok zdolali fínsky tím KalPa Kuopio 2:1. Úvodný gól padol až v 42. minúte, o triumfe českého zástupcu rozhodol 114 sekúnd pred koncom Tomáš Zohorna. Pardubice, za ktoré nastúpili aj slovenskí legionári Peter Čerešňák, Martin Bučko a Matej Paulovič, vyhrali skupinu so ziskom 5 bodov, druhé skončilo štvorbodové Ambri-Piotta.Skupinu Cattini ovládol domáci Davos so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom, švajčiarsky tím vo štvrtok zvíťazil v súboji o prvé miesto nad výberom Kanady 4:3.