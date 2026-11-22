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Pardubice remizovali v 15. kole českej ligy s Brnom 1:1
V drese domácich odohral celé stretnutie Dominik Krčík.
Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) - Futbalisti FK Pardubice remizovali v nedeľňajšom zápase 15. kola českej ligy so Zbrojovkou Brno 1:1. Hostí poslal do vedenia po polhodine hry Patrik Čavoš, no ešte pred prestávkou vyrovnal z pokutového kopu proti slovenskému brankárovi Adamovi Hrdinovi Ryan Mahuta. V drese domácich odohral celé stretnutie Dominik Krčík.
česká liga - 15. kolo:
FK Pardubice – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
Góly: 45+4. Mahuta (z 11 m) - 33. Čavoš
/D. Krčík odohral celý zápas - A. Hrdina odchytal celý zápas/
FK Pardubice – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
Góly: 45+4. Mahuta (z 11 m) - 33. Čavoš
/D. Krčík odohral celý zápas - A. Hrdina odchytal celý zápas/