Pardubice s Čerešňákom a Kelemenom získali titul, rozhodol Červenka
Pardubice odvrátili siedmy zápas a po dvoch strieborných umiestneniach za sebou oslavujú štvrtý titul v ére samostatnosti.
Třinec 28. apríla (TASR) - Hokejisti HC Dynamo Pardubice ovládli finále play off českej extraligy a získali prvý majstrovský titul po štrnástich rokoch. V utorok zvíťazili v šiestom finálovom súboji na ľade HC Oceláři Třinec 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Duel rozhodol 40-ročný Roman Červenka. Z titulu sa teší aj dvojica Slovákov - obranca Peter Čerešnák a útočník Miloš Kelemen, ktorý si pri rozhodujúcom góle pripísal asistenciu.
Ako prvý skóroval Třinec, keď sa v 3. minúte presadil Petr Sikora. Dynamo následne gólmi potiahli legionári Američan Hunter Fejes a Kanaďan Miguel Tourigny. Domáci dokázali ešte pred polovicou duelu vyrovnať zásluhou Andreja Nestrašila. Na 3:2 skóroval Červenka, druhé vedenie Pardubíc však vydržalo len šestnásť sekúnd, keď vyrovnal Tomáš Kundrátek. „Oceliari“ dostali v závere prostrednej časti jedinečnú príležitosť v podobe presilovej hry o dvoch hráčov. V presilovke, ktorú predelila druhá prestávka, však exceloval brankár hostí Roman Will. Třinec musel doťahovať aj tretíkrát, keď si Ondřej Kacetl smoliarsky zrazil do vlastnej bránky pokus z hokejky Jana Mandáta. V 53. minúte sa šťastie usmialo aj na domácich a Will si tiež zrazil za svoj chrbát strelu Oscara Flynna. Červenka potvrdil formu najproduktívnejšieho hráča celého play off a po 57 sekundách predĺženia pridal aj gól s prívlastkom „majstrovský“.
Pardubice odvrátili siedmy zápas a po dvoch strieborných umiestneniach za sebou oslavujú štvrtý titul v ére samostatnosti.
Ako prvý skóroval Třinec, keď sa v 3. minúte presadil Petr Sikora. Dynamo následne gólmi potiahli legionári Američan Hunter Fejes a Kanaďan Miguel Tourigny. Domáci dokázali ešte pred polovicou duelu vyrovnať zásluhou Andreja Nestrašila. Na 3:2 skóroval Červenka, druhé vedenie Pardubíc však vydržalo len šestnásť sekúnd, keď vyrovnal Tomáš Kundrátek. „Oceliari“ dostali v závere prostrednej časti jedinečnú príležitosť v podobe presilovej hry o dvoch hráčov. V presilovke, ktorú predelila druhá prestávka, však exceloval brankár hostí Roman Will. Třinec musel doťahovať aj tretíkrát, keď si Ondřej Kacetl smoliarsky zrazil do vlastnej bránky pokus z hokejky Jana Mandáta. V 53. minúte sa šťastie usmialo aj na domácich a Will si tiež zrazil za svoj chrbát strelu Oscara Flynna. Červenka potvrdil formu najproduktívnejšieho hráča celého play off a po 57 sekundách predĺženia pridal aj gól s prívlastkom „majstrovský“.
Pardubice odvrátili siedmy zápas a po dvoch strieborných umiestneniach za sebou oslavujú štvrtý titul v ére samostatnosti.
finále play off českej extraligy - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:5 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 3. Sikora, 28. Nestrašil, 31. Kundrátek, 52. Flynn (HUDÁČEK) - 12. Fejes, 14. Tourigny, 31. Červenka, 43. Mandát, 61. Červenka (KELEMEN)
/konečný stav série: 2:4, Pardubice získali titul/
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:5 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 3. Sikora, 28. Nestrašil, 31. Kundrátek, 52. Flynn (HUDÁČEK) - 12. Fejes, 14. Tourigny, 31. Červenka, 43. Mandát, 61. Červenka (KELEMEN)
/konečný stav série: 2:4, Pardubice získali titul/