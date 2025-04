Pardubice v 4. semifinále porazilo Hradec, rozhodol Kelemen

semifinále play off českej extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 18. KELEMEN, 60. Kondelík.



/S. Škorvánek (Hrad.) odchytal celý zápas/

Pardubice 8. apríla (TASR) - Hokejisti Pardubíc zvíťazili nad Hradcom Králové 2:0 vo štvrtom semifinálovom zápase českej extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápas vedú 3:1 a sú krok od postupu do finále. Víťazný gól strelil v 18. minúte slovenský útočník Miloš Kelemen, pre ktorého to bol druhý presný zásah v play off a deviaty v sezóne. Slovenský brankár Stanislav Škorvánek odchytal v drese hostí celý zápas. Domáci strelili druhý gól počas hry hostí bez brankára./stav série: 3:1/