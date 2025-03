Pardubice vyhrali aj tretí duel s Č. Budějovicami, Slováci skórovali

Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)



Góly: 29. Ordoš, 51. Gulaš – 7. Hájek, 10. Radil, 27. ČEREŠŇÁK, 49. Červenka, 56. KELEMEN, 60. Vondráček



/stav série: 0:3/

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 48. Mueller, 53. Kos



/stav série: 1:2/

Praha 22. marca (TASR) - Slovenskí hokejisti Peter Čerešňák a Miloš Kelemen prispeli zhodne gólom k víťazstvu Pardubíc na ľade Českých Budějovíc 6:2 v treťom stretnutí štvrťfinále play off českej extraligy. Hráči Dynama vďaka tomu vedú v sérii už 3:0 zápasy a už v nedeľu môžu rozhodnúť o svojom postupe do semifinále.Kometa Brno uspela na ľade tímu HC Energie Karlovy Vary 2:0 a v sérii sa dostala do vedenia 2:1. Hostia rozhodli o triumfe v tretej tretine, keď sa presadili Peter Mueller a Jakub Kos.