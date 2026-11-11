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Pardubice vyhrali v 1. osemfinále Ligy majstrov na ľade SaiPy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odveta na východe Čiech je na programe o týždeň.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák prispel asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta 3:2 v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov. Z triumfu hostí sa tešil aj jeho krajan Miloš Kelemen. Odveta na východe Čiech je na programe o týždeň.



osemfinále Ligy majstrov - prvý zápas:

SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Góly: 9. Salomäki, 11. Heikkilä – 7. Nosek (ČEREŠŇÁK), 29. M. Stránský, 45. Tourigny
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