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Pardubice vyhrali v 1. osemfinále Ligy majstrov na ľade SaiPy
Odveta na východe Čiech je na programe o týždeň.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák prispel asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta 3:2 v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov. Z triumfu hostí sa tešil aj jeho krajan Miloš Kelemen. Odveta na východe Čiech je na programe o týždeň.
osemfinále Ligy majstrov - prvý zápas:
SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 9. Salomäki, 11. Heikkilä – 7. Nosek (ČEREŠŇÁK), 29. M. Stránský, 45. Tourigny
SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 9. Salomäki, 11. Heikkilä – 7. Nosek (ČEREŠŇÁK), 29. M. Stránský, 45. Tourigny