< sekcia Šport
Pardubice vyhrali v Brne 1:0 a postúpili do semifinále
Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - Hokejisti Dynama Pardubice so Slovákmi Milošom Kelemenom a Petrom Čerešňákom sú prvými semifinalistami play off českej extraligy. V pondelok zvíťazili na ľade Komety Brno 1:0 po góle Romana Červenku, ktorý skóroval uprostred tretej tretiny. Pardubice vyhrali štvrťfinálovú sériu v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy.
Pre Slovákov v drese Komety Kristiána Pospíšila, Andreja Kollára, Lukáša Cingela a Mareka Ďalogu sa tak klubová sezóna skončila.
Česká extraliga - play off
štvrťfinále - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:
Kometa Brno - Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 51. Červenka
/konečný stav série: 0:4/
