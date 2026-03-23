Pondelok 23. marec 2026
Pardubice vyhrali v Brne 1:0 a postúpili do semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - Hokejisti Dynama Pardubice so Slovákmi Milošom Kelemenom a Petrom Čerešňákom sú prvými semifinalistami play off českej extraligy. V pondelok zvíťazili na ľade Komety Brno 1:0 po góle Romana Červenku, ktorý skóroval uprostred tretej tretiny. Pardubice vyhrali štvrťfinálovú sériu v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy.

Pre Slovákov v drese Komety Kristiána Pospíšila, Andreja Kollára, Lukáša Cingela a Mareka Ďalogu sa tak klubová sezóna skončila.



Česká extraliga - play off

štvrťfinále - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:

Kometa Brno - Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 51. Červenka

/konečný stav série: 0:4/
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená