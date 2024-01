Pardubice/Plzeň 30. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Bučko zamieril z Pardubíc do Plzne. Stal sa súčasťou hráčskej transakcie, keď opačným smerom putoval český zadák Michal Houdek. Kluby informovali o výmene po utorňajšom vzájomnom zápase na ľade Pardubíc.



Pre 23-ročného Bučka je to prvá zmena pôsobiska v českej extralige. V nej hral aj za České Budějovice, no išlo o hosťovanie z Pardubíc. Počas prebiehajúcej sezóny, po ktorej sa mu skončí zmluva s Pardubicami, odohral 22 zápasov. Do štatistík si v nich pripísal jeden gól, šesť asistencií, dve trestné minúty a jeden plusový bod.



"Martinovi sa chcem poďakovať za služby, ktoré odviedol v našom klube. Vyhliadli sme si ho už ako mladého hráča. Cez naše partnerské tímy sa pokúsil prebojovať do českej extraligy, čo sa mu podarilo, no nezískal stabilné miesto. Veríme, že je to extraligový obranca, ktorý svoje kvality ukázal v Českých Budějoviciach aj v Pardubiciach. Myslím si, že aj on zvážil, že nastal čas pre zmenu a po vzájomnej dohode u nás nepredĺži zmluvu," uviedol športový manažér pardubického klubu Dušan Salfický.