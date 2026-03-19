Pardubice zdolali Brno 8:4 aj zásluhou Kelemena, v sérii vedú 2:0
Sparta Praha po víťazstve v prvom zápase tentoraz neuspela a na ľade Škody Plzeň prehrala 0:2.
Autor TASR
Praha 19. marca (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen sa gólovo presadil aj v druhom zápase štvrťfinále play off českej extraligy. Po utorňajšom góle do siete Komety Brno (5:1) skóroval v drese Pardubíc aj v stredu a prispel tak k víťazstvu 8:4. V sérii hranej na štyri víťazné stretnutia sa Dynamo ujalo vedenia 2:0.
Sparta Praha po víťazstve v prvom zápase tentoraz neuspela a na ľade Škody Plzeň prehrala 0:2. Stav série je tak vyrovnaný 1:1.
česká extraliga - štvrťfinále play off - 2. zápasy:
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 8:4 (1:0, 3:3, 4:1)
Góly: 40., 41. a 46. Sedlák, 3. Vondráček, 22. Kousal, 35. Dvořák, 46. KELEMEN, 56. Gazda – 28. Zbořil, 29. Š. Stránský (KOLLÁR), 31. Zohorna, 58. Flek
/stav série: 2:0/
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 30. Měchura, 38. Rohlík
/stav série: 1:1/
