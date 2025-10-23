Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pardubice zdolali České Budějovice 5:2, Kelemen s gólom a asistenciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za hostí asistoval pri prvom presnom zásahu Róbert Lantoši.

Autor TASR
Pardubice 23. októbra (TASR) - Hokejisti Dynama Pardubíc zvíťazili v 17. kole českej Tipsport ligy nad Motorom České Budějovice 5:2. Na domácej strane prispel k triumfu gólom a asistenciou Slovák Miloš Kelemen. Za hostí asistoval pri prvom presnom zásahu jeho krajan Róbert Lantoši.



Tipsport liga - 17. kolo:

HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Góly: 5. KELEMEN, 20. Košťálek, 22. Mandát, 31. Kondelík (KELEMEN), 33. Dvořák - 5. Harris (LANTOŠI), 45. Ordoš
