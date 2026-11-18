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Pardubice zdolali SaiPu aj v odvete a sú vo štvrťfinále, Kelemen 0+1
Český majster prakticky rozhodol o svojom úspechu v druhej tretine, ktorú ovládol jasne 5:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. novembra (TASR) - Hokejisti Pardubíc postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Po minulotýždňovom víťazstve 3:2 na ľade SaiPy Lappeenranta dokázali zdolať fínsky tím aj v stredajšej domácej odvete, keď k výhre 5:2 prispel asistenciou aj slovenský útočník Miloš Kelemen.
Český majster prakticky rozhodol o svojom úspechu v druhej tretine, ktorú ovládol jasne 5:0. Z postupu sa tešil aj ďalší slovenský legionár - obranca a kapitán Dynama Peter Čerešňák. Pardubice narazia v ďalšej fáze na úspešnejšieho z dvojice KooKoo Kouvola - Eisbären Berlín.
V dohrávke 16. kole Mountfield Hradec Králové deklasoval na svojom ľade Kometu Brno 6:0. Slovenský obranca Dávid Mudrák sa na suverénnom víťazstve podieľal jednou asistenciou. Oporou domácich bol brankár Stanislav Škorvánek, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel hostí.
Český majster prakticky rozhodol o svojom úspechu v druhej tretine, ktorú ovládol jasne 5:0. Z postupu sa tešil aj ďalší slovenský legionár - obranca a kapitán Dynama Peter Čerešňák. Pardubice narazia v ďalšej fáze na úspešnejšieho z dvojice KooKoo Kouvola - Eisbären Berlín.
V dohrávke 16. kole Mountfield Hradec Králové deklasoval na svojom ľade Kometu Brno 6:0. Slovenský obranca Dávid Mudrák sa na suverénnom víťazstve podieľal jednou asistenciou. Oporou domácich bol brankár Stanislav Škorvánek, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel hostí.
Česká extraliga
predohrávka 21. kola:
HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Góly: 2. Kurovský (DAŇO), 14. Kubiesa, 47. M. Kovařčík (KOCH), 53. DAŇO (KOCH, L. HUDÁČEK), 59. Adámek – 10. Kos, 38. D. Vitouch, 45. Štohanzl
dohrávka 16. kola:
Mountfield Hradec Králové – HC Kometa Brno 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly: 36. a 44. R. Pavlík, 43. L. Král, 9. Kalina (MUDRÁK), 11. Radil, 20. A. Koch
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas, mal 24 zákrokov/
predohrávka 21. kola:
HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Góly: 2. Kurovský (DAŇO), 14. Kubiesa, 47. M. Kovařčík (KOCH), 53. DAŇO (KOCH, L. HUDÁČEK), 59. Adámek – 10. Kos, 38. D. Vitouch, 45. Štohanzl
dohrávka 16. kola:
Mountfield Hradec Králové – HC Kometa Brno 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly: 36. a 44. R. Pavlík, 43. L. Král, 9. Kalina (MUDRÁK), 11. Radil, 20. A. Koch
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas, mal 24 zákrokov/