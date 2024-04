Pardubice zdolali Třinec 6:3 a vyrovnali stav finálovej série na 1:1

finále play off českej extraligy - 2. zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)



Góly: 24. PÁNIK, 39. Radil, 47. ČEREŠŇÁK (PAULOVIČ), 55. Vondráček, 56. Vondráček, 58. Kaut (ČEREŠŇÁK) - 34. Cienciala (HUDÁČEK), 49. Helewka, 50. HUDÁČEK



/stav série: 1:1/



Pardubice 17. apríla (TASR) - Hokejisti HC Dynamo Pardubice zvíťazili v stredajšom druhom finálovom súboji play off českej extraligy nad HC Oceláři Třinec 6:3 aj vďaka gólom Slovákov Richarda Pánika a Petra Čerešňáka. Víťaz základnej časti vyrovnal stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:1.Hráči Pardubíc boli v úvodnej tretine aktívnejší. Súpera prestreľali 13:3, prevahu však nepretavili do gólu. Zbaviť kúzla výborne chytajúceho Kacetla sa im podarilo v 24. minúte zásluhou tretieho presného zásahu Pánika v tohtoročnej play off. Třinec vyrovnal v 34. minúte. Cienciala po prihrávke od Libora Hudáčka potrestal vylúčenie Čerešňáka a následne dostali hostia ďalšiu možnosť hrať presilovku po faule Musila, ktorú však nevyužili.Domáci vo vyhrotenom zápase s početnými vylúčeniami strhli vedenie na svoju stranu v závere prostrednej časti a rovnako v presilovke. Dvojgólový náskok zariadil Čerešňák v 47. minúte strelou od modrej čiary, keď Kacetlovi zakrýval pred bránkou výhľad Musil. Třinec však v rozpätí necelej minúty vyrovnal. Na 3:3 dal Hudáček, ktorý po 17 sekundách potrestal vylúčenie Pánika za hru vysokou hokejkou. Dynamo napokon strhlo víťazstvo na svoju stranu, keď sa v závere dvakrát presadil Vondráček a triumf spečatil Kaut.Tretí a štvrtý zápas sú na programe v sobotu a nedeľu v Třinci.